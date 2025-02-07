2025雙北世壯運紀念衣 廢寶特瓶製成聚酯胚布

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）2025雙北世界壯年運動會籌委會，今天公布賽會服裝暨禮包；3萬件選手紀念衣由南亞塑膠贊助100%廢棄寶特瓶製成的聚酯胚布，凸顯環保與永續的理念。

雙北世壯運2月17日報名截止，新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安，今天出席賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員6款服裝，及選手禮包公布記者會。

6款服裝以不同顏色區分，代表各領域的專業，方便參與者提供諮詢服務。另外，台北市松山慈祐宮提供4萬條大浴巾。參賽選手禮包有藍色「運動無界、人生無限」字樣的白色紀念衣，及餐具組、水壺、智慧穿戴裝置、後背包。

侯友宜致詞表示，報名選手來自138個國家，超過3萬3000名，僅有木球、滾球、籃球、路跑等少數項目仍提供報名。

他說，南亞塑膠所贊助廢棄寶特瓶製成的聚酯胚布，製作成3萬件選手紀念衣，與工作人員服裝採用環保材料，凸顯「共融與永續發展」的核心價值。

蔣萬安穿著粉紅色衣，手持吉祥物「壯寶」出席；他致詞表示，刻意與侯友宜所穿的藍色外衣搭配，呼應「壯寶」的雙色。

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蔣萬安表示，賽事進入倒數99天，將於5月17日登場，感謝企業響應。雙北合作推出場館優惠，選手憑認證卡免費參觀台北市立動物園、市立美術館、天文館、當代藝術館，還能免費使用北市10個運動中心的健身房和游泳池。

蔣萬安說，這次特別展示用AI（人工智慧）結合醫療科技的健康方案，包括心臟健康分析、數位中醫脈診與舌診、X光骨質疏鬆與肺部疾病預測等，幫助使用者掌握個人健康狀況。（編輯：李錫璋）1140207