世壯運報名2/17截止 感受大型賽事氛圍要快搶

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（中央社記者黎建忠台北23日電）2025雙北世界壯年運動會將於5月17日登場，目前已有超過3.2萬人報名，部分團體運動如足球、籃球等都還有名額，報名截止日為2月17日，執委會執行長林哲宏呼籲民眾踴躍參與。

2025雙北世界壯年運動會將於5月17日到30日登場，本屆是世壯運首次在亞洲舉辦，將有35種運動種類，開幕式定在台北大巨蛋。根據執行委員會統計，目前已有超過3.2萬人報名、2.2萬人完成繳費，其中香港民眾最多約800人，其次為日本、中國。

世壯運執行委員會執行長林哲宏接受媒體訪問時表示，目前幾個比較熱門的運動，像是高爾夫、羽球、射箭、游泳、馬拉松、桌球等都已報名額滿，尤其高爾夫開放報名後近乎秒殺。

雙北世壯運台灣民眾報名費新台幣3600元、國外民眾7500元，報名者都可選擇參加3個運動種類、7個運動項目；以高爾夫比賽場地之一的揚昇高爾夫鄉村俱樂部來說，假日打一場球至少要4000元以上，因此報名世壯運相當划算。

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體育署副署長洪志昌在接受中央社訪問時提到，大家可以趁著農曆年節期間抓緊時間報名，感受一下綜合國際賽事的氛圍。

這次世壯運限定30歲以上民眾才能報名，國內不少退役國手也都躍躍欲試，其中許多台灣男籃國手，如「台灣飛人」陳信安、現任台灣職業籃球大聯盟（TPBL）副秘書長王志群、岳瀛立、左從凱、簡嘉宏等人，也已組隊報名籃球賽事，並可能由前國家隊總教練許晉哲領軍。（編輯：張雅淨）1140123