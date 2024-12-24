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2025雙北世壯運 侯友宜報名桌球、蔣萬安賣關子

2024/12/24 17:12
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）2025雙北世界壯年運動會將於明年5月17日至30日競賽，新北市長侯友宜今天表示，已報名桌球積極備戰，還特別拜託奧運桌球國手陳思羽指導；台北市長蔣萬安則說，先讓他賣關子。

新北市政府體育局今天表示，2025雙北世界壯年運動會將在明年5月競賽，目前報名人數已超過2萬7000人，每半年舉辦組織委員會會議，掌握賽會籌備情形，及裁定重大議題方向。

新北市長侯友宜及台北市長蔣萬安擔任主任委員，下午共同主持組織委員會，聽取執行辦公室簡報。會議前，接受媒體聯訪時，記者問他們是否報名參賽。

侯友宜說，已報名桌球，特別拜託奧運桌球國手陳思羽指導，積極備戰，希望提高他的桌球技巧，奪得好成績。

蔣萬安說，他之前有練習桌球，也許接下來會報名桌球，但容他賣關子，希望最後衝刺階段，針對尚未額滿項目加強宣傳，歡迎國內外好手一起報名。

侯友宜說，剩下不到半年要比賽，最後一哩路雙北積極衝刺，招募志工人數已達目標，競賽報名人數所剩名額不多。明年1月16日將邀駐台使節參訪新莊體育館，分享並參與推廣木球。

閉門會議前，雙北首長致詞，侯友宜表示，新北市的16座國民運動中心，於競賽期間免費讓選手們使用。

新北體育局說，世界壯年運動會將有來自超過130個國家、5萬名選手及隨行人員參與盛會。（編輯：李錫璋）1131224

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