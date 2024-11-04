世壯運釋出6場次 台北大巨蛋明年中職賽事增至35場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北大巨蛋明年原先僅提供20場次檔期供中職舉辦例行賽，雙方協調後增至29場次，台北市體育局再確認世壯運預匡檔期可撥出6場次，明年例行賽將至少有35場在大巨蛋。

中華職業棒球大聯盟日前表示，明年例行賽在大巨蛋的賽程安排，遠雄提出檔期僅合計20場次，相較於今年例行賽檔期38場次幾乎腰斬，聯盟與6球團均難以接受。

雙方開會協商後，中職今天下午公告，感謝遠雄再盤整出3週、共9場次檔期給中職例行賽使用，並保留明星賽、季後賽、總冠軍賽（台灣大賽）日程。

台北市體育局晚間則宣布，在確保明年雙北世界壯年運動會整體品質的前提下，透過要求廠商增加人力以加速賽會場佈時間等方式，將2025雙北世界壯年運動會預匡檔期中撥出2週、共6場次供中職使用，以滿足全國體育迷期待。

世壯運執行委員會原先規劃，明年4月26日至5月22日進行世壯運開幕式及籌備工作，包含裝設人工草皮保護措施、安全測試、節目燈光音響彩排、賽會全系統測試，以及開幕式結束後的撤場、人工草皮復原工作，接著在明年5月26日至28日進行世壯運棒球賽事金牌戰及場地整備作業。

台北市體育局長王泓翔說，大巨蛋是以棒球為主的體育場館，任何演唱會等非體育賽事活動都不得排擠體育賽事，將持續強力要求遠雄明年須提供40場以上包含棒球在內的競技運動賽事檔期，使全年度體育賽事活動佔50％以上。

王泓翔呼籲遠雄，將明年度體育賽事檔期及演唱會等其他活動檔期的安排情況公開透明，不要為了追求獲利而拋棄大巨蛋為棒球而生的初衷。（編輯：陳清芳）1131104