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迎接2025世壯運 蔣萬安：北市27場館和周邊將禁菸

2024/12/3 17:27
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北3日電）2025雙北世界壯年運動會明年登場，台北市議員秦慧珠建議，可以比照日本大阪實施全面禁菸。台北市長蔣萬安允諾評估，並承諾至少27個在台北市的場館和周邊會禁菸。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨台北市議員秦慧珠指出，台北大巨蛋園區所屬的室外場所自9月1日起全面禁止吸菸，但3個月以來衛生局取締成效非常可笑，僅查獲6人次違規抽菸並開罰。

秦慧珠說，台北市抽菸人口約7.6%，若有3.5萬名觀眾就有2660人會抽菸，9月以來有中華職棒例行賽、冠軍賽、世界12強賽，結果衛生局稽查了3個月才罰了6人，環保局也沒有到場查緝亂丟菸蒂的人。

秦慧珠表示，為迎接2025年大阪世界博覽會，日本大阪市展現魄力，宣布整個市區道路都禁止吸菸，台北市政府也可以比照實施全市禁菸，迎接2025世界壯年運動會。

蔣萬安允諾評估，並強調至少27個在台北市的世壯運場館和周邊會在明年全面禁菸，同時會積極協調位在其他縣市的42場館。（編輯：方沛清）1131203

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