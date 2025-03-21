罷團是否需申請集遊法 蔣萬安：尊重警方專業

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市警察局以依照中央指示為由，要求罷免連署活動申請集會遊行，引發質疑。台北市長蔣萬安今天說，基於警政一條鞭，尊重警察局專業。

外界關注罷免連署活動是否適用集會遊行法，內政部長劉世芳今天在立法院受訪時表示，「沒有」，但也表示，有沒有適用集遊法，內政部都尊重；她了解台北市政府的單行法規中，對於集會遊行有比較嚴格規定，例如需要提出新台幣3萬元保證金、一週前提出，這會造成人民團體誤解。

蔣萬安今天與萬華區里長座談前接受媒體聯訪表示，警察局昨天已經很清楚地對外說明，就是依照行政院及內政部的指示，邀集各分警局討論近期各項罷免活動如何落實中央指示，而基於警政一條鞭，他尊重警察局專業。

媒體追問，警察局是否有誤會中央指示。蔣萬安重申，警察局已清楚說明，就是依照行政院及內政部指示，確保近期各項罷免活動的安全，「我們當然就尊重警察局的專業」。

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此外，名嘴溫朗東指控國民黨立委李彥秀的地方服務處涉違建，且占據防火巷，導致巷弄之間無法通行。李彥秀昨天表示，此地上物非服務處範圍，其服務處的建物使用皆符合台北市政府相關法規。

蔣萬安表示，建管處已經說明，此建物是1994年以前的既存違建，接下來就是依照相關規定進行。（編輯：方沛清）1140321