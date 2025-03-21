劉世芳：罷免連署不適用集遊法 但北市法規較嚴格

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（中央社記者郭建伸台北21日電）外界關注罷免連署活動是否適用集會遊行法，內政部長劉世芳今天受訪表示，「沒有」；但台北市政府的單行法規對集會遊行有較嚴格規定，例如保證金、提前一週申請等，會造成人民團體誤解，無論如何警方都保持中立。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書指出，台北市政府出手「加嚴」妨礙罷團，市警局要求各分局在受理罷免活動時都要申請集會遊行。市警局表示，考量偶發滋擾情事，因此通知罷免連署活動成員依集會遊行法輔導申請集會遊行，且會適時派遣警力；市府說，警局是遵循中央規定。

立法院今天繼續進行施政總質詢，劉世芳在進入議場時接受媒體訪問。劉世芳表示，上週有許多立委關心罷免議題，內政部提供原則，警政單位處理罷免活動時，不論是國民黨或民進黨的立委，都要維持安全、不影響交通。

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媒體詢問，罷免活動是否適用集會遊行法。劉世芳隨即說「沒有」，但也表示，有沒有適用集遊法，內政部都尊重；她了解台北市政府的單行法規中，對於集會遊行有比較嚴格規定，例如需要提出新台幣3萬元保證金、一週前提出，這會造成人民團體誤解。

劉世芳表示，她相信台北市警局是基於維護安全，所以提出此做法，但無論如何，警方都保持中立，警方在保護人民安全時，也要保障人民執行選舉、罷免權利。（編輯：蘇志宗）1140321