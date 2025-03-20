議員批加嚴妨礙罷團 北市府：警局遵循中央規定

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（中央社記者劉建邦、黃麗芸、陳昱婷台北20日電）議員指出，台北市政府出手「加嚴」妨礙罷團，市警局要求各分局在受理罷免活動時都要申請集會遊行。市警局今天表示純屬誤解；市府說，警局是遵循中央規定。

民進黨台北市議員簡舒培透過臉書（Facebook）發文指出，多個罷免將進第二階段，因台北市國民黨立委罷免民調不樂觀，但藍營非深自檢討也未想要尊重民意，竟以行政手段刁難、妨礙罷免團體。

簡舒培說，北市府公務員爆料，北市警局昨天上午緊急召開會議，統一要求未來各警分局在受理罷免活動時都要申請集會遊行。

她表示，罷免團體先前向台北市府申請活動時，如無宣講，許多分局都以臨時路權受理「快閃行動」讓公民團體能宣傳連署，但警局現今卻直接加嚴規定，要求罷團所有活動都要申請集會遊行。

此外，罷免團體不僅須在6天前申請，申請路權還要先支付新台幣3萬元押金，對公民組成的罷免團體，無疑造成經濟負擔。認為由民意選出來的市長蔣萬安，卻不尊重民意，甚至藉行政手段限制民意。

對此，台北市警察局透過新聞訊息回應，針對網傳加嚴妨礙罷團一事，純屬誤解。

警方表示，行政院長卓榮泰及內政部長劉世芳日前指示，應保障每名國人合法參政權及參與合法活動所有到場民眾的人身安全，考量近期罷免連署活動增多，且偶發生滋擾情事，通知各分警局主動聯繫連署活動的成員，依集會遊行法輔導申請集會遊行，且會以適時派遣警力，維護活動順利進行及到場民眾的人身安全。

北市府發言人李政軒上午出席LaLaport南港開幕暨剪綵儀式前接受媒體聯訪表示，市警局已明確說明，這項新制是源於行政院對加強維安需求，北市警局是遵循中央規定及決議來辦理，簡舒培恐有指桑罵槐疑慮。

簡舒培對此在臉書回應，沒有指桑罵槐，「戒嚴獨裁」就是指蔣萬安。

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她說，市府設一堆發言人，卻連市府權責都搞不清楚。行政機關首長除位高權重，更重要的是責任很大。很明顯，市長蔣萬安怕事，除自家議員涉關切比特犬、勞檢自家立委的尖銳問題都不敢回。

她指出，連昨天踢爆北市警局緊急「加嚴」未來罷團活動規範，蔣萬安今天剪綵完就丟給發言人回應警政一條鞭的鬼話，繼續「萬事甩鍋中央」。（編輯：林恕暉）1140320