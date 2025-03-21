林俊憲王定宇罷免案疑涉不法 檢聲押國民黨2幹部

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南21日電）南檢接獲民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書情資，昨天搜索國民黨台南市黨部等處，連夜偵訊5名被告，今天凌晨聲押莊男、劉男2名市黨部幹部，其他人請回。

台南地檢署表示，檢方偵辦台南市選區立法委員罷免案提議人名冊疑涉不法案，訊後認定莊姓男子、劉姓男子2名被告涉犯刑法第216、210條行使偽造私文書、個人資料保護法第20條第1項及第41條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯之虞，今天凌晨當庭逮捕，向台南地方法院聲請羈押禁見，其他3名被告請回。

透過 Google News 追蹤中央社

南檢接獲林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書情資，昨天搜索中國國民黨台南市黨部及被告莊男住所等處，扣得黨員名冊及被告使用行動電話等物，且傳訊莊男等5名被告到案偵辦。林俊憲、王定宇也已就相關案件提告。

國民黨籍立委、台南市黨部主委謝龍介則發表聲明指出，所有罷免連署過程，應該依法依規辦理；若有爭議，相信司法機關也會依法依規辦理，綠營人士不必喜形於色過度解讀。（編輯：楊昭彥）1140321