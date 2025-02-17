民進黨成立律師團挺公民 反制惡罷抹黑造假

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（中央社記者葉素萍台北17日電）近期傳出有戶政事務所人員到連署罷免人家中詢問，被批「查水表」，也有選區傳出連署名單涉造假。民進黨今天說，公民自主罷免活動，遭國民黨以各種手段阻撓干擾，民進黨成立「挺公民、護民主」律師團提供法律協助，確保公民行使民主權利不受干預。

民進黨發言人韓瑩上午偕同律師黃帝穎、陳又新、傅馨儀、房彥輝、許渝澤召開「挺公民、護民主」律師團成立記者會。

韓瑩表示，律師團要做公民最大後盾。律師團目前有8位，名單持續增加。民進黨提供「挺公民、護民主」協助專線 02-2392-9989，並在民進黨官網開設「公民協助專區」，歡迎民眾提供具體權利遭受侵害事證，民進黨將提供法律協助。

黃帝穎說，真正推動罷免的公民團體，是在大街小巷連署點讓民眾連署，某些號稱是公民團體，路上看不見連署攤，還是能夠拿出連署書，有的被查出是國民黨青年軍。

黃帝穎表示，有民眾未同意罷免連署，被冒名還偽造簽名，明顯踩到法律紅線，涉犯刑法偽造文書罪，可處5年以下有期徒刑，這是公訴罪，檢察官知有犯罪嫌疑就可啟動偵查。未來只要有民眾遭冒用名義連署，罷免民進黨立委、議員，律師團會在法律上提供協助。

陳又新指出，花蓮傳出有參與連署民眾遭「查水表」，地方選委會直接到選民家中進行選罷法「查對」資料；依選罷法規定，地方選委會需查對連署人姓名、身分證字號、戶籍地址，確認是否為當地選民，但查對工作無需到現場，正確方式是直接跟戶政事務所查對，即使要查核是否為現役軍人、替代役或公務員身分，也不需到現地查核，直接向國防部及內政部核對即可。

陳又新表示，至於提議連署是否涉及偽造問題，之前中央選委會作法就是發文抽查，讓選民自己回應是否參與連署。

韓瑩表示，民進黨正告連署抄襲案的領銜人，侵犯人民權利，必須負法律責任，只要民眾有具體事實，民進黨將會協助正式提告，全力維護人民權利。此外，針對民進黨立委遭到造謠、抹黑，也會委請律師蒐證，捍衛到底。

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媒體報導，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，喊出罷免前有與總統賴清德、行政院長卓榮泰溝通。被問到民進黨成立律師團，是否與國民黨全面開戰，韓瑩表示，黨團與府院有密切溝通；罷免是公民權利，尊重公民團體自主性，不希望讓公民團體的運動被貼上政黨對抗標籤，這是民進黨態度。

韓瑩說，現在的大罷免由國民黨發動，民進黨不支持報復式惡意罷免，民進黨支持公民團體所發起運動，也尊重公民團體權利。（編輯：謝佳珍）1140217