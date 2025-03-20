張顯耀涉助中介選 替郭台銘擬稿給中國高層：願為和平墊腳石

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（中央社記者張已亷高雄20日電）前立委張顯耀去年大選前涉助中國介選遭起訴。橋頭檢方查出，張顯耀曾為郭台銘草擬信件給中國高層，「願意俯下身子成為徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾和平獎的墊腳石」。

檢方查出，張顯耀草擬的信件未明白指這信件是給中國國家主席習近平，但張顯耀在偵查中供稱，簽的時候他就知道這封信要給對岸，因為看內容就知道，他猜這封信是要給習近平，郭台銘也有告訴他「老大是習近平」等語。

橋頭地檢署起訴書指出，張顯耀涉在民國112年9月6日草擬「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件提供給郭台銘，並進行電子簽章後，再將文件轉交中國軍方或中國官方高層，以書面方式宣誓在台支持郭台銘參選。

起訴書「待證事實」欄位提及，張顯耀涉轉交給中國所草擬文件內容提到，郭台銘希望簽定永久和平協議，「願意俯下身子成為『 』（空白處）徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾和平獎的墊腳石」。其中的空白處，疑似為代表中國高層。

檢方認為，張顯耀明知這封信是郭台銘要給習近平，以尋求中國支持及幫助，仍自己傳正式筆簽給郭台銘使用在該份文件上，張顯耀辯稱自己隨便應付郭台銘等語不可採信。

檢方指出，張顯耀後續與同樣涉入中國介選案的三聯集團徐少東通話，討論文件簽名及赴中國會見相關人士等事項，並前往中國會見全國政協主席王滬寧等人確認郭台銘參選實際計畫。

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檢方也查出，張顯耀受中國人士指示及委託，配合中國政府計畫拉抬郭台銘的聲量，召開論壇演講並接受媒體採訪等替郭台銘宣傳，另發布民調並提及郭台銘是未來在野力量整合關鍵，若郭台銘與時任民眾黨主席柯文哲合作，將與當時為民進黨總統提名人賴清德不相上下等方式推動「郭柯配」。

檢方認為，張顯耀涉犯反滲透法第4條、總統副總統選舉罷免法第43條第1、3、6款之受滲透來源之指示、委託公開演講、召開記者會及接受媒體採訪時、利用媒體為候選人支持及宣傳罪嫌，偵結後依法提起公訴。（編輯：林恕暉）1140320