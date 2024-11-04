統促黨幹部張孟崇與妻涉收中國7400萬元介選 檢依反滲透法起訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）中華統一促進黨中央委員張孟崇及妻子洪女從100年起收受中國7400萬元資助，為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨大肆宣傳，嘉義地檢署日前偵結，依反滲透法等起訴2人。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官林仲斌指揮法務部調查局國家安全維護工作站、嘉義市調查站、屏東縣調查站等處站組成專案小組，偵辦張孟崇及洪女涉嫌接受境外勢力不法介選等案件。

經專案小組自去年12月至今年7月間，分別持搜索票，實施4波共計24個處所搜索扣押行動，扣得行動電話、電腦主機、境外勢力金援帳冊等物品，並傳喚被告及證人計49人。

檢方日前偵查終結，張孟崇夫妻違反反滲透法第4條受滲透來源指示、委託、資助而為總統副總統選舉罷免法第43條、公職人員選舉罷免法第45條各等罪提起公訴。

起訴書內容指出，張孟崇夫妻自民國100年至112年間接受中國國務院台灣事務辦公室（即中共中央台灣工作辦公室）等境外滲透來源的指示、委託及資助，收受金援折合計約新台幣7400萬元。

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張孟崇依據境外給予的講稿，在其所主持「台灣向前走」廣播電台節目及網路平台抖音、臉書（Facebook）及YouTube等大眾傳播媒體，播放其所錄製廣播節目及所拍攝影片。

張孟崇為特定公投議題、罷免對象、候選人、政黨，進行大肆宣傳，試圖影響輿論走向、公投結果及取信中共官員，更為中共詆毀香港社運人士及法輪功等團體，甚至頻繁宣揚解放軍軍威，勸降台灣國軍於兩岸戰時放棄抵抗、陣前倒戈等統戰言論。（編輯：郭諭儒）1131104