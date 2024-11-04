國安人士談中共對台認知戰：押錯寶、未掌握、淪棄子等5主題

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（中央社記者溫貴香台北4日電）美國總統大選結果即將揭曉，國安人士指出，近期中國對台認知操作仍維持「疑美論」與「疑賴論」雙主軸，敘事內容可細分為押寶、未掌握、淪棄子、不被重視、美日選後對台不利等5個主題，目的是動搖民眾對政府因應外在變局的信心。

美國總統大選最終由誰勝出，影響未來4年全球局勢變化，國安人士指出，因有美國與日本兩場大選，認知操作進入更細膩的操作階段，首先出的是「押寶說」。

國安人士表示，近幾週從媒體報導可發現，「押寶」2字已出現在新聞標題，敘事強調台灣押寶誰能當選等內容；但從政府的實際作為看，其實並無押寶的相關舉措，甚至文章內容也看不出跟「押寶」有關。

其次是「未掌握說」。國安人士說，此敘事是強調台灣對國際政經局勢沒有掌握，導致無法預判後續如何發展，進而推演出「棄子說」；亦即，歐美大選跟台灣類似，選民更多是關注經濟等內政議題，候選人對烏克蘭、中東或印太的關注比重也不同，但「重印太」會被操作成放棄烏克蘭，而中國國力比俄羅斯強大，所以台灣「不會被重視」、會被放棄。

最後是「後果說」。國安人士以美國與日本選舉為例指出，新政府牽動部門人事改組，美國新任總統明年1月20日就職，新政府的人事調整因必須國會聽證關係，將持續至明年5月，這段期間台灣輿論將出現各種「對台不利後果」說法，進而呼應此前的押錯寶、淪為棄子、不被重視、終遭放棄等敘事。

國安人士強調，過去8年多來，美國跨黨派對台灣的支持已變成常態，美方從支持台灣的法案，到軍售或是總統撥款權（PDA）與美國對外軍事融資（FMF）等都不斷增加，且遠超過過去，這正是凸顯台灣存在的重要性。

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國安人士以共軍的聯合利劍2024B為例說，10月14日為期1天的軍演結束後，日本自衛隊與美軍於10月23日至11月1日舉行「利劍」（Keen Sword）聯合演習，有將近5萬名官兵，超過50艘軍艦、近400架戰機參演，很明顯是戰略嚇阻的演練。

國安人士指出，歐洲議會日前共同決議，將焦點鎖定在中華人民共和國對聯大第2758號決議是錯誤解讀，盼藉由法律戰來應對中國在國際組織意圖孤立台灣，美日、歐盟等民主陣營的這些作為，均凸顯台灣已是重要夥伴，挺台已是共識，根本不用押寶。（編輯：林克倫）1131104