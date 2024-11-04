國安人士：全球政經4大挑戰 中國成為安定逆因素

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（中央社記者溫貴香台北4日電）展望未來1年全球政經局勢，國安人士今天表示，中國因產能過剩、市場政策失靈、威懾印太，以及跟俄羅斯、伊朗、北韓日益團結，讓中國將成為全球安定發展的重要「逆因素」，民主陣營必須共同管理。

美國總統大選結果即將揭曉，展望未來一年全球政經局勢可能變化，國安人士指出，過去數個月在政治局勢方面，法國、英國、義大利等民主國家相繼舉行大選，日本前首相岸田文雄突然宣布棄選，均讓民主大國的政局處於不確定環境。

區域衝突部分，國安人士說，俄烏戰爭持續未歇，現又多了北韓派兵支援俄羅斯，中東地區的以巴衝突則新增黎巴嫩戰局，以色列是否攻擊伊朗本土導致戰事進一步擴大成為關注點；亦即，歐陸與中東這兩場地緣政治衝突，將持續牽動國際局勢變化。

國安人士指出，中國在這場政經變局裡，為全球帶來4大挑戰，分別是中國與俄羅斯、伊朗、北韓日益團結，持續威懾印太，中國採擴大出口解決產能過剩問題，以及刺激市場政策失靈。

就區域衝突面，國安人士說，俄烏戰爭與中東衝突背後均有中國、俄羅斯、伊朗與北韓等4國身影，所謂「團結」基本上是延續或惡化區域衝突，讓俄羅斯有餘力可以遂行侵略行為，讓美國、歐盟等西方民主陣營無法從歐陸、中東等戰事抽身。

印太區域部分，國安人士指出，中國持續在歐陸的「東方」採取軍事威懾行動，形同「另起新戰場」，目的是分散美國軍事奧援能力，緩和俄羅斯在俄烏戰爭的壓力，並在美國、日本與英法等國政局進入新階段之前，爭取戰略突圍的喊價空間。

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至於經濟層面，國安人士說，中國的疫後經濟復甦不如預期，迄今已推出的刺激經濟方案收效甚微，內需市場持續低迷恐陷入 通貨緊縮 通貨緊縮小百科 通貨緊縮指整體物價水準呈現普遍性、持續性下滑現象，多以消費者物價指數（CPI）作為主要衡量指標。 依據國際貨幣基金（IMF）定義，CPI年增率連續2季負成長，技術定義上符合通貨緊縮。 通貨緊縮對總體經濟的衝擊在於預期物價走跌，可能導致消費者不消費、生產者不生產、採購經理人不採購等狀況，經濟活動無限期遞延，經濟成長因而停滯。 看更多 關閉 ，導致像是電動汽車、鋼鐵等過剩產能只能外銷找出海口，現已引來多國採取加徵關稅以保護本國產業；換言之，「產能過剩」已成為北京影響全球經濟穩定的另類武器。

國安人士指出，中國在上述全球4大挑戰均扮演關鍵角色，中國已成為2024年末到未來一年的全球政經安定發展「逆因素」，並為既有挑戰增添新變數，民主國家必須共同管理。（編輯：林克倫）1131104