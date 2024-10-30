本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 政治

歐洲議會議員：挺台決議是要表明中國正逾越合法界線

2024/10/30 15:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北30日電）歐洲議會24日通過中國錯誤解讀聯大2758號決議的友台議案，正在台灣訪問的歐洲議會議員蓋勒今天接受中央社專訪表示，這項決議表明中國正在逾越合法界線；議員柯安杰則說，在威權國家挑戰民主生活方式之際，感佩台灣人的意志，「感謝台灣人當好榜樣」。

歐洲議會跨黨派議員團10月27日到11月1日訪問台灣，這是歐洲議會6月全面改選後，第一個歐洲議會議員訪台團，歐洲友台小組主席蓋勒（Michael Gahler，另譯：凱勒）、議員庫塔（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）今天接受中央社專訪。

歐洲議會10月24日以壓倒性多數通過「中華人民共和國對聯大第2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議，歐盟執委會也做出同樣表態。

蓋勒今天接受中央社專訪時指出，「我們表明中國正在逾越合法界線」，新屆期通過的決議確立歐洲議會向來立場，也批評中國在台灣周圍軍演；此外，中國正濫用經濟力量，歐盟採取更強硬立場也是要捍衛自身利益。

蓋勒說，挺台決議有超過3/4議員贊成，這是團結象徵也是共識，拒絕政治現況被單方面錯誤解讀，聯大第2758號決議僅處理中國代表權問題，不能被中國用來詮釋台灣地位，或台灣參加國際社會的身分，這並不在聯大決議中。

通過挺台決議時是否遭中國施壓，蓋勒說，他個人沒有感受到壓力，但儘管中國使館有致電關切，顯然中國沒有成功。

柯安杰透露，昨天收到一封來自中國駐布魯塞爾大使館的電郵關切，這已不是中方第一次捎來抗議或關切，只要他一直收到中方關切，就知道台灣一定做對了，自己也做對了。

柯安杰表示，台灣面臨的壓力通常會讓許多人頹喪放棄，但台灣人的意志與決心令人感佩；對抗勢力在旁，台灣人拿出勇氣以及力量以對。

柯安杰說，當俄羅斯和中國等威權國家挑戰民主的生活方式之際，「感謝台灣人當好榜樣」，不僅對歐洲而言是榜樣，對世界民主國家也是如此。

庫塔表示，對台灣人民的冷靜沉著印象深刻，台灣人處境非常艱困，但大家卻非常安靜、和善。社會真正的力量根基於公民認可，而非某一政黨的威逼；台灣證明了民主的中文社會（chinese speaking society）可以存在，而且比共產中國更成功，這對中國而言「每天都是挑釁」。

談到中國試圖以「同文同種」背書一中，蓋勒指出，中國與台灣雖然都是中文社會，但1949年以來已有不同發展。

烏克蘭籍的蓋勒談到，烏克蘭境內的俄語母語人士曾質疑自己為何在烏克蘭，而非俄羅斯，但自從俄烏戰爭開打後，他們反而明確知道「我是烏克蘭人，儘管我說的是俄語」；對方施壓力道越大，「你越會認為自己應該團結」，越不想成為那不友善的一方。

庫塔則說，北京當局應理解，因為北京對台灣的敵意，「台灣不僅成為一個國家，更讓台灣的共同意識（nation）逐漸形成」，這是反效果。

此外，談及前總統蔡英文日前訪問位於布魯塞爾的歐洲議會，蓋勒認為，這是實惠的決定，一口氣見到27國議員，一旦與歐洲議會議員搭上線，未來與各國深化連結不是問題，這是很聰明的途徑。（編輯：謝佳珍）1131030

#中國
蓋勒
歐洲議會友台小組主席蓋勒 獲頒國會榮譽獎章朱立倫接見歐洲議會訪問團 期待台歐關係持續深化
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：