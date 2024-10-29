吳志中：荷蘭眾院近年最大規模海外團訪台 展現支持
（中央社記者楊堯茹台北29日電）荷蘭眾議院跨黨派議員10人團來訪台灣，外交部政務次長吳志中28日午宴時表示，荷蘭眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現對台灣的堅實支持。
外交部上午發布新聞稿指出，荷蘭眾議院外貿暨發展委員會主席德伏里斯（Aukje de Vries）率領跨黨派議員團訪台。
外交部表示，訪團在台期間將晉見總統賴清德、拜會立法院副院長江啟臣及經濟部政務次長陳正祺，並赴新竹及台南參訪，28日接受外交部政次吳志中午宴，雙方就增進台荷關係、印太區域情勢及俄烏戰事等議題深入交換意見。
吳志中致詞時肯定荷蘭政府首度派遣軍艦卓普號（Tromp）通過台灣海峽，以及此次眾議院籌組近年最大規模的海外訪問團來台交流，以具體行動展現荷蘭對台灣的堅實支持。
聯合國大會第2758號決議
決議全文：
大會決議
2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利
大會，
回顧聯合國憲章的原則，
考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的，
承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一，
決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。
1971年10月25日，
第1976次全體會議
資料來源：聯合國
吳志中也說，期望台荷在共享民主自由等普世價值的良好基礎上，持續在半導體、人工智慧等戰略性產業緊密合作，共同維繫印太區域的和平與穩定，為全球繁榮貢獻心力。
德伏里斯則指出，在台荷兩國展開歷史接觸的400週年之際，很榮幸率領荷蘭眾議院首次跨黨派的訪問團來台，殊具意義。
德伏里斯表示，欣見台荷雙邊互動良好，經貿投資穩健發展，雙方並在科技創新、教育文化及農業與水資源等領域交流頻密，盼此行能更進一步瞭解台灣政經發展及區域情勢，持續深化台荷關係。（編輯：林興盟）1131029
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