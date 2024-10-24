歐洲議會通過新屆期首個挺台決議 批中扭曲國際規則

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（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）歐洲議會今天午間以壓倒性票數通過新屆期第一個挺台決議，內容包括該議會迄今對中國扭曲詮釋聯大2758號決議的最明確表態，駁斥中國曲解國際規則阻礙台灣參與國際組織，並要求歐盟以外交及經濟手段遏阻中國。

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全體議員大會，24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。

歐洲議會大會以壓倒性票數通過新屆期第一個挺台決議。（圖取自歐洲議會網站）中央社記者田習如布魯塞爾傳真 113年10月24日

決議文提出21項主張，包括重申台灣是歐洲聯盟（EU）的關鍵夥伴並讚揚台灣的民主堅決和公民社會活力、感謝台灣在COVID-19疫情期間的援助、歡迎台灣與歐盟和美國密切合作支持烏克蘭，以及要求歐盟及其成員國家深化與台灣各領域交流，包括建立城市間與地區間的夥伴關係。

決議文表示歡迎台灣卸任及現任政治人物來歐洲訪問，包括前總統蔡英文17日的到訪，以及歐洲議會正式代表團將持續赴台訪問。

此外，本屆多數議員也延續上屆支持台歐洽商雙邊協定立場，在決議文要求歐盟執行委員會（European Commission）不要拖延，展開與台灣洽談雙邊投資協定或其他類型協定的準備工作。

對於中國政府，決議文強烈譴責14日中共在台海的軍事演習及其持續對台灣的軍事挑釁，稱讚台灣政府的克制，同時指責中國增強軍力改變了印太地區的權力平衡，嚴重關切東海和南海情勢，以及中國與俄羅斯的軍事連結。

決議文支持美國增強對印太地區的安全承諾並展現軍事存在，也支持歐盟國家如法國、荷蘭、德國在印太區域強化國際自由航行權的活動。

針對聯合國大會第2758號決議，歐洲議會則作出迄今最直接明確的表態。包括「反對中國持續扭曲聯大2758號決議，及其阻擋台灣參與國際多邊組織的努力」，主張聯大2758號決議「對台灣（參與聯大）並未採取立場，強烈反對並駁斥中華人民共和國曲解歷史和國際規則的企圖」。

上屆歐洲議會曾在2023年12月的「歐盟-中國關係建議案」中，表達「反對中國不斷扭曲聯合國大會2758號決議，（藉以）要求禁止台灣護照持有者，包括記者、非政府組織人員和政治活動人士進入聯合國參觀和參加活動」。

今天通過的決議文也強烈譴責中國國家主席習近平聲言不放棄對台使用武力，及其系統性的「灰色地帶」軍事行動、對台灣的不實資訊操作，還有對台灣及歐盟國家的經濟脅迫。

對於中國增強對台法律戰、漸進破壞台海現狀及灰色地帶活動，歐洲議會新屆期議員們在決議中要求歐盟運用包括對特定經濟部門制裁等政策工具，對中國畫下「紅線」，並與理念相近國家合作採行強力的外交和經濟遏阻措施。

此外，決議文除了重申歐盟的「一中政策」、反對片面以武力改變台海現狀，並進一步強調唯有台灣人民能經由民主方式決定他們的生活方式，關切中國政府通過所謂懲治「台獨頑固分子」的新規則，強烈譴責今年9月中國對一位台灣人（指社運人士楊智淵）判刑9年及侵擾在中國工作和生活的台灣民眾。（編輯：張芷瑄）1131024