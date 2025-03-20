共同社：蔡英文原擬去年訪日追悼安倍晉三 日方憂中國反彈未同意

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（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本共同社今天報導，前總統蔡英文去年5月卸任後，原本計畫7月配合日本前首相安倍晉三逝世2週年時訪日，但日本政府因擔心中國反彈未予同意。

據共同社報導，多名台日知情人士透露，蔡英文原本去年7月有意訪日致意安倍「三回忌」，但當時日本岸田政府期待中國解除進口日本水產品的禁令，致力於改善中日關係，擔心蔡英文訪日會帶來不良影響。

報導說，有關台灣卸任總統訪日，中國曾指是違反1972年中日（日中）聯合聲明中的「一個中國」原則而譴責日本。

前總統李登輝（2020年7月30日逝世）於2001年為了治病訪日之際，中國的全國人民代表大會常務委員延期訪日。

蔡英文訪日一事，是日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」（簡稱日華懇）在協調。安倍曾擔任日華懇的顧問。

鑑於中國對台灣施加軍事壓力，安倍生前曾強調「台灣有事就是日本有事」。安倍曾與時任總統的蔡英文進行視訊會談等，與台灣建立信賴關係。

報導指出，日本政府的應對，可能會被批評為「過度顧慮中國」。

針對共同社的這則報導，有日本網友留言寫道：「日本政府的應對真的很可恥，應該堅決歡迎台灣及與日本友好的國家才對。而且蔡英文是已卸任總統，是民間人士，日本政府應接受她訪日才對。（不接受蔡訪日的）作法形同給中國送出了錯誤訊息。」

另有網友指：「真不敢相信政府做出這樣的應對。考慮到中國對日本所採取的作法、台灣的親日程度，以及是要致意前首相安倍三回忌，加上蔡英文已是卸任總統，再怎麼說，日本政府都應大大地歡迎才對。」

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這位網友還說：「很多年前，李登輝訪日時無法進到（母校）京都大學校園。當時我覺得我對京大的憧憬印象全毀。現在我對石破茂政府的厭惡感倍增。」

按日本喪葬法事，「回忌」算法為死亡當日（忌日）開始，滿一年稱「一周忌」（台灣稱對年），滿二週年稱「三回忌」，再下次是六週年的「七回忌」。安倍晉三2022年7月8日在奈良助選發表選舉演說時遇刺身亡，享年67歲。（編輯：韋樞）1140320