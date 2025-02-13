日經亞洲：台灣遊說日本展開貿易協議談判

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（中央社台北13日綜合外電報導）「日經亞洲」報導，台灣正在推動與日本開展貿易協議，並已指示外交官就此向東京進行遊說，儘管中國的壓力持續，仍希望展開正式談判。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，據知情的台灣官員指出，台灣外交部長林佳龍已經指示駐日代表處積極與日本政府商議，並透過現有的雙邊經貿平台協商。

其中一名官員告訴日經亞洲：「由於簽署台日經濟夥伴協定（EPA）涉及政治考量，日本政府可能會謹慎行事，後續結果仍取決於東京的態度。」

日經亞洲理解，日本官員擔憂，日台若簽署經濟夥伴協定將會激怒中國，影響到東京為修復日中關係所作努力。

儘管沒有邦交，但就安全和政治上的夥伴關係而言，日本對台灣的重要性僅次於美國。日本政界高層經常訪問台灣會見官員，東京近年來也加大挺台力道。中國對台灣的威脅和軍事脅迫與日俱增。

台灣總統賴清德政府很可能希望日本會成為下一個展開貿易談判的對象。英國2023年與台灣簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）。

剛離任的前英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）日前告訴日經亞洲，英國和台灣雙方有意於不久的將來在數位貿易、投資和再生能源等面向上跟進。台灣也正在推動對美國的貿易倡議。

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林佳龍上個月接受日經亞洲訪問時曾表示，中國和台灣均申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但由於北京企圖阻撓台灣加入，林佳龍敦促日本首相石破茂與台灣簽署單獨的貿易協議。

他說：「我們希望台灣與日本能儘快簽署經濟夥伴協議，我們一旦簽署了這項協議，將有助台灣加入CPTPP。」（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1140213