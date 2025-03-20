中國阻台日交流 日政府：日中聯合聲明無法律約束力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本與台灣地方政府或議會等交流時，中國經常以日本違反1972年中日（日中）聯合聲明為由提出抗議，但日本石破茂政府11日內閣會議決定的答辯書指出：「日中聯合聲明不具法律約束力。」

日本產經新聞報導，日本參議員濱田聰向石破茂政府提出質詢狀問：「有關地方自治體（日本的都道府縣市町村）、地方議員與台灣交流或訪問，他國的外交官要求停止的行為，政府能容許嗎？」

對此，石破茂政府11日內閣會議決定的答辯書指出，「日中聯合聲明不具法律約束力」，日本歷代內閣的立場都是如此。

報導指出，1972年日中建交時簽署的聯合聲明記載，有關中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」這個立場，日本政府「充分理解、尊重」。

2024年5月總統賴清德就職典禮之際，中國駐大阪總領事薛劍對日本國會議員及地方首長、自治體職員、地方議員提出「不要出席」的要求函。

2024年6月，神戶市議員上畠寬弘向市長室提出質詢，市府方面證實，薛劍曾傳真給市長，希望他向市公所幹部或市議員傳達不要出席就職儀式。

薛劍提出的理由為，「中日聯合聲明中，日本就『一個中國』原則向中國做出嚴謹承諾」，警告日本朝野國會議員，日方與「台獨勢力」的任何公開互動或交流，都已違反承諾。上述內容函件，薛劍也發給神戶市議會。

透過 Google News 追蹤中央社

上畠寬弘對產經新聞表示，日本政府這次答辯狀內容顯示，「地方議員、地方自治體與台灣的交流是受允許的」。

上畠歡迎石破政府指出，「日中聯合聲明不具法律約束力」。他表示：「薛劍的主張毫無根據。」（編輯：陳妍君）1140320