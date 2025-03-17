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日戶籍國籍欄正名台灣 賴總統：台日友好關係展現

2025/3/17 20:03（3/17 20:29 更新）
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總統賴清德（右）17日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（左）。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月17日
總統賴清德（右）17日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（左）。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月17日
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（中央社記者葉素萍台北17日電）日本法務省今年5月底起承認台灣人在日本戶籍謄本國籍欄可寫「台灣」，而非「中國」。總統賴清德今天接見「日華議員懇談會」會長古屋圭司時指出，這是台日友好關係的展現，對於日華懇不斷以行動支持台灣，台灣人都感念在心。

總統府晚間發布新聞稿指出，賴總統下午接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行，總統致詞時首先歡迎古屋圭司再次訪台，也很高興能和參議員山本順三、眾議員平沼正二郎見面。

總統說，正值日本國會開議期間，訪賓排除萬難組團出席玉山論壇並發表演講，展現日本國會的挺台立場，他要表達最由衷感謝。古屋圭司在論壇用台語強調「台灣有事就是日本有事」，令人振奮。

賴總統感謝在日華懇長期協助推動之下，日本法務省已經宣布從今年5月，台灣旅日僑胞可以在戶籍當中的「國籍、地區」欄位登記為「台灣」。這是台日友好關係的展現，對於日華懇不斷以行動支持台灣，台灣人都感念在心。

賴總統說，古屋圭司在玉山論壇致詞時提到，台日未來在產業合作上有很多面向可以進行。他也要呼應：台灣和日本能夠持續深化夥伴關係，包括在半導體、能源、AI、無人機等跟經濟安全及供應鏈韌性相關領域，都還有很大合作空間能創造台日雙贏。

總統強調，威權國家越集結，民主國家就要更團結。台日同屬第一島鏈關鍵防線，台灣除了持續厚植經濟實力，提升自我防衛力量，也會與日本等理念相近國家攜手合作，促進區域和世界的民主、和平與繁榮。

古屋圭司致詞表示，去年日本、台灣及世界許多國家的領袖更迭，世界情勢也越來越不穩定，看不到未來幾年究竟會如何發展，因而對賴總統強而有力的領導寄予厚望。

古屋圭司認為，除了外交、安全保障領域，台日在經濟領域的合作也相當重要，包括在新科技等方面；最明顯的是台積電在日本熊本投資設廠，呈現相當熱絡繁榮景象。另外，網路攻擊及供應鏈韌性等議題合作，也十分重要。

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古屋圭司說，今年5月開始，台灣旅日僑胞可以在戶籍欄位中登記為「台灣」，這不是外交問題，而是攸關台灣人的人權，以及尊重台灣最好表現。

古屋圭司表示，去年台日兩國人員互訪創歷史新高。未來除了更加促進兩國地方交流外，他也期盼日本中學生、高中生的修學旅行能多多選擇台灣。他相信，有機會到台灣旅遊訪問的學生，以後一定會成為台灣粉絲。（編輯：謝佳珍）1140317

總統賴清德（中）17日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行時表示，對於日華懇不斷以行動支持台灣，台灣人都感念在心。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月17日
總統賴清德（中）17日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司一行時表示，對於日華懇不斷以行動支持台灣，台灣人都感念在心。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年3月17日
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