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日華懇組國家韌性小組 古屋圭司：取經台灣修法對策

2025/3/17 21:37（3/17 21:56 更新）
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第8屆玉山論壇以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，17日在台北萬豪酒店舉行開幕式，日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司（圖）出席下午場邊記者會聯訪，向台日媒體分享來台行程。中央社記者趙世勳攝 114年3月17日
第8屆玉山論壇以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，17日在台北萬豪酒店舉行開幕式，日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司（圖）出席下午場邊記者會聯訪，向台日媒體分享來台行程。中央社記者趙世勳攝 114年3月17日
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（中央社記者楊堯茹台北17日電）總統賴清德上任後致力推動全社會防衛韌性，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司今天說，日華懇將成立國家韌性工作小組，正符合賴總統施政重點，台灣透過修法手段設置的災變因應措施值得學習。

日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司15日至17日率團訪台，他今天上午於玉山論壇開幕致詞時指出，日華懇針對跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）研究、女性議員交流、促進地方交流以及台灣關係法研究組成4個工作小組，未來將再成立「國家韌性工作小組」（National Resilience Project Team），正符合賴總統施政重點。

古屋圭司下午面對媒體詢問「國家韌性工作小組」與台灣的合作機會時表示，日本跟台灣皆天災頻仍，合作面向很多，但台灣多是經過修法，這是日本可以取經之處。

古屋圭司舉例說，台灣法律規範，特定設施在天災發生時，須在48小時內開放廚房、廁所以及浴室供受災戶使用，日本並無類似法律，正研究「災害對策基本法」，且台灣也接受日本防災科技、救援技術等交流，這是工作小組工作方向。

古屋圭司此行也與前總統蔡英文會晤，他說，蔡英文卸任後看起來輕鬆許多；距離蔡英文上次訪日已逾8年，蔡英文有表達希望訪日，但這需要各方協調工作，基於蔡英文在日本的高人氣，日華懇將全力以赴。

而晉見總統賴清德時，古屋圭司表示，對於台灣人將可在日本戶籍的國籍欄登記「台灣」，賴總統直接致謝。他強調，此修法是在蔡政府時期提出訴求，日華懇低調推動，起心動念是6萬5000名日台聯婚等人的權利與尊嚴，「這不是政治問題」。

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此外，古屋圭司訪團抵台第一站到台中國家漫畫博物館，他說，台日漫畫概念相似，深刻感受到台日文化相融之處，且目標讀者都是全齡者，而日本即將完成國家漫畫中心的相關設置，希望可以建立雙贏營運關係。

媒體另關切，日本外務省已向台灣方面提出要求，盼明確展現2025年世界博覽會（大阪關西世博）的台灣館是由民間企業參展。古屋圭司說，不清楚具體雙邊政府溝通，但台灣展覽館旨在展現台灣魅力，而非政府或民間問題。（編輯：謝佳珍）1140317

第8屆玉山論壇登場，有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者參與，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右）連續5屆出席，17日下午在場邊記者會聯訪，回應台日媒體提問。中央社記者趙世勳攝 114年3月17日
第8屆玉山論壇登場，有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者參與，日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司（右）連續5屆出席，17日下午在場邊記者會聯訪，回應台日媒體提問。中央社記者趙世勳攝 114年3月17日
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