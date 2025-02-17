日本戶籍國籍欄可填台灣不寫中國 謝長廷透露幕後推動祕辛

（中央社記者戴雅真東京17日專電）日本法務省今年5月起承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，終於可以登記「台灣」二字。現任總統府資政、前駐日代表謝長廷在臉書透露，為了能夠寫上「台灣」，駐外人員和日本議員低調推動、長期作戰，背後是鍥而不捨的努力、過程曲折，讓他今天看到消息百感交集。

謝長廷在臉書發文說，「日本人配偶的台灣人，自今年5月26日起，在日本的戶籍的記載，終於可以不寫「中國」而填寫「台灣」了，看到這個消息，不禁眼眶泛淚，百感交集，這其中有很多人道不盡的委屈，過程也有很多人鍥而不捨的努力！」。

他指出，1972年，日本和中華民國斷交，並搶先與中華人民共和國（中共）建交，當時的日本首相田中角榮風光一時，但因為事先沒有充分考量和配套，留下很多後遺症，「可以說那個風光是建立在台灣人的辛酸和委屈上面，國籍的記載，就是典型例子」。

因為只有日本人能擁有日本戶籍，和日本人結婚的外國人只能登載為配偶。配偶旁有國籍欄可以記載，但日本不承認中華民國，所以依日本法務省解釋，台灣人也必須記載國籍為「中國」，台灣人只能含淚照辦。

謝長廷表示，8年多前他就任駐日大使時，就有不少鄉親向他訴苦，他也覺得很不合理，馬上向日方反映，希望比照「居留卡」（在留卡）的做法，有「國籍地區欄」，不願寫中國的，可以寫台灣，但因為戶籍格式是依戶籍法的規定，必須先修改戶籍法才能更改。

謝長廷指出，「當時我們研判，日本國會不會為了台灣人的記載問題而修法，而如果正式因這個理由要求修法，必然招來中國反彈和親中派議員的抵制，所以費盡心思」。

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他表示，「日本有兩位國會議員的夫人是台灣人，她們也算是受害人，其中一位台灣女婿是參議員，他告訴我日本戶籍法為了漢字假名（注音）問題，將在幾年後修改，他願意隨時留意動態，全力配合，並將結合更多議員支持，希望我們保持低調」。

他說，「我們於是決定長期作戰，成立專案小組，由領務組傅姓、陳姓前後兩任組長擔任負責人，當做重大任務，沒有間斷的推動，記得當時我在公文批示『本案複雜難度高，但應努力完成』，中間曲折迂迴，跌跌撞撞，他們的辛勞可以想像，今天終於在日經新聞看到好消息，謝謝他們的付出，也感謝幾位一直跟我們奮鬥的國會議員！」。（編輯：陳承功）1140217