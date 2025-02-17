日本允許台灣人戶籍欄改為台灣 中：別搞小動作

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（中央社台北17日電）針對日本法務省5月起允許在日台灣人可將戶籍欄原登記的「中國」改為「台灣」，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，中方敦促日方恪守「一個中國」原則，「不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體詢問時，作上述表示。

郭嘉昆在回答時首先宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容任何『外部勢力』干涉」。

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他接著說，日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，「更應該謹言慎行」。中方敦促日方恪守「一個中國」原則和「中日四個政治文件」精神，「不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號（訊號）」。

日本經濟新聞報導，日本法務省5月起允許居民可在戶籍的國籍欄標示地區名，而台灣人可在戶籍的國籍欄登記「台灣」二字。先前日本政府原則上只承認國名，使得在日台灣人的戶籍欄被登記為「中國」，但現在顧及台灣人的認同（identity），可將「中國」改記載為「台灣」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140217