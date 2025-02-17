加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立委爆新北地院廁所遭偷拍長達1年 涉案佐理員考績丁等已離職
首頁 / 兩岸

日本允許台灣人戶籍欄改為台灣 中：別搞小動作

2025/2/17 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）針對日本法務省5月起允許在日台灣人可將戶籍欄原登記的「中國」改為「台灣」，中國外交部發言人郭嘉昆今天聲稱，中方敦促日方恪守「一個中國」原則，「不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體詢問時，作上述表示。

郭嘉昆在回答時首先宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容任何『外部勢力』干涉」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他接著說，日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，「更應該謹言慎行」。中方敦促日方恪守「一個中國」原則和「中日四個政治文件」精神，「不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號（訊號）」。

日本經濟新聞報導，日本法務省5月起允許居民可在戶籍的國籍欄標示地區名，而台灣人可在戶籍的國籍欄登記「台灣」二字。先前日本政府原則上只承認國名，使得在日台灣人的戶籍欄被登記為「中國」，但現在顧及台灣人的認同（identity），可將「中國」改記載為「台灣」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140217

郭嘉昆
美國務院更新美台關係現況 中：涉台立場嚴重倒退川普倡削減一半軍費 中國：美應優先作出表率
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

41
更多編輯台推薦新聞：