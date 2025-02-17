日戶籍國籍欄正名台灣 台灣媳婦說日本老公最高興

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本法務省今年5月起，承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，台灣人可登記「台灣」兩字。在日本辦僑報的錢妙玲受訪時表示，最高興的應該是她日本老公，她老公曾說：「明明娶的是台灣老婆怎變成是中國人？」

日媒今天報導，日本戶籍上國籍欄5月起可以修改為「國籍，地域」，台灣人可以記載「台灣」而非「中國」。日本政府顧慮到台灣人認同的這則報導一出，很多台灣人興奮不已，並在網路上分享喜悅。有嫁給日本人的台灣女性說要開香檳慶祝。

1997年嫁給日本人山田先生的錢妙玲是僑報「台灣新聞社」的社長，晚間在東京新橋車站附近接受中央社專訪，被問及感想。

她說：「這當然是最好的了，因為我老公都說『我明明娶的是台灣老婆，怎會是中國人』」。

她表示，「一直以來，日本政府都沒辦法把台灣寫上去（戶籍的國籍欄）。今天聽到這消息，我想最高興的是我老公」。

她還表示，「覺得應該好好慶祝、高興一下。因為有太多證件被寫成中國，真的是有點怪怪的。」

日本現行稱「在留卡」（居留證）的證件，以前稱「外國人登錄證」，2012年國籍欄改為「國籍，地域」，台灣人可書寫成「台灣」而非「中國」。記者問錢妙玲是否還記得當年的事？

錢妙玲說：「當年（2012年）一開始公布消息時，我就趕快去出入境管理局排隊要把國籍欄的記載改為台灣，那時非常興奮。沒想到時隔多年，還可如此大興奮，讓我們台灣人覺得很光榮。」

錢妙玲 對「台灣」二字情有獨鍾。她在日本長久經營名為「台灣新聞社」的僑報報社，台積電在日本熊本縣設廠，她深耕熊本多年，也經營不動產事業，現在想打造「台灣村」。被問及為何對台灣的心意那麼強？

她答說：「因為我生在台灣、長在台灣，雖然我現在人在日本，但心繫台灣。」

針對台灣人在日本戶籍「國籍，地域」欄可正名為台灣一事，錢妙玲受訪時被問及是否認為這是台日關係的一大突破？

她說：「是一大突破，最好是恢復邦交。我是台灣人，和日本人就像兄弟姐妹一樣，台日如果可以再恢復邦交的話，當然是最好的。這是一件非常困難的事，但是我想人都會有夢想。」

台灣人在日本戶籍國籍「國籍，地域」欄可正名為「台灣」而非「中國」，對台灣而言是外交的一大突破，但中共可能會對日本或台灣採取報復行動。問錢妙玲是否對此感到憂心？

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她表示，「當然有很多的原因和有必要擔心的存在，但畢竟人要有夢想、理想。就像在留卡（居留證）在10幾年前可以得到正名，現在又能把日本戶籍上的「國籍，地域」欄由中國正名為台灣，誰知道將來我們是不是能看到台日再度建交？這很難說的。我期待未來的夢想能實現」。

採訪結束後，錢妙玲對記者說：「妳應該採訪我老公才對。我老公閱讀很多書籍，超愛台灣的。」錢妙玲與丈夫山田樂於參加台灣人的聚會，2023年世界華人工商婦女企管協會在大阪舉辦「執子之手，與子偕老」第9屆牽手獎頒獎典禮時，兩人身穿婚紗、禮服參與，場面溫馨。（編輯：高照芬）1140217