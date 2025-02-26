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中國批日戶籍國籍欄正名台灣 林芳正：配合行政手續

2025/2/26 19:51
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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本法務省今年5月底起承認台灣人在日本戶籍謄本國籍欄可寫「台灣」，而非「中國」。對此，中國強烈反彈。日本官房長官林芳正今天表示，法務省修改戶籍法施行規則只是為了解決行政手續上的問題。

台灣人在日本戶籍謄本國籍欄至今被寫為「中國」，但日本法務省修改省令，5月底起戶籍謄本配偶國籍欄的標註將由現行的「國籍」欄改為「國籍．地域」，形同承認台灣人在日本戶籍謄本國籍欄可寫「台灣」，而非「中國」。

日本朝日電視台報導，林芳正今天在記者會上說：「因為其他的行政手續上有關「國籍．地域」的標註與戶籍的記載不同，有一部分衍生實務上的問題，因此將戶籍也能配合也其他的行政手續，可記載一定的地域（地區）。」

有關日本與台灣的關係，林芳正表示，「基於1972年的日中聯合聲明立場，與台灣保持非官方間的實務關係，立場沒變」。

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台灣人在日本戶籍國籍欄將可寫「台灣」一事，引發中國強烈反彈。中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮今天在北京記者會上聲稱，「日方的有關舉動妄圖製造『兩個中國』、『一中一台』，嚴重違背一個中國原則，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對」。

根據日本官方統計，截至2024年6月止，在日本的台灣人約6萬7000人。日本法務省5月26日起承認台灣人在日本戶籍謄本「國籍．地域」欄可標註「台灣」，已在戶籍上被標註「中國」的台灣人都可辦理手續改成標註「台灣」。（編輯：高照芬）1140226

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