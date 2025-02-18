日本允許戶籍欄標台灣 台僑團體：不再被誤認中國人

（中央社記者戴雅真東京18日專電）日本法務省修改省令，從今年5月起，戶籍的國籍欄將允許標記「台灣」。在日台僑團體「全日本台灣連合會」發表聲明，感謝長期以來積極行動的日本各界友人，台灣人終於能夠首次在戶籍上堂堂正正寫下自己的出生地—「台灣」。

全台連表示，這個好消息讓在日台灣人百感交集，雖然這本是理所當然的事情。長期以來，在日本生活的台灣人一直無法在戶籍上標記「台灣」，而是被強制填寫為「中國」，有時候甚至還被地方機關擴大解釋為「中華人民共和國」，不但因此經常被誤認為「中國人」，在冾公或被警察臨檢時，受到不必要的困擾和屈辱。

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全台連指出，「儘管持續向日本政府呼籲，希望他們尊重我們的身分認同，但聲音始終未能被日本政府傾聽。然而在這過程中，幸好有真正願意傾聽台灣人訴求、理解並積極採取行動的日本團體。多年來，他們發動連署，向相關單位持續奔走呼籲，在台灣人力有未逮之處盡其所能，為我們爭取權利」。

聲明表示，「如今各方的努力終於開花結果，為我們台灣人的尊嚴與名譽開啟了正確認識的道路，要向日本政府相關人士，以及長期以來支持我們的日本社會各界人士致上最深的感激之情」。（編輯：周永捷）1140218