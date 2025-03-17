玉山論壇 丹麥前總理：不能對獨裁者送出軟弱訊號

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（中央社記者楊堯茹台北17日電）玉山論壇今天登場，丹麥前總理拉斯穆森致詞時表示，必須重新檢視美國對台灣的意義，不能對獨裁者送出集體軟弱的訊號，民主國家應共同保護並促進自由與民主，「台灣屬於民主的大家庭」；斯洛維尼亞前總理楊薩說，將持續支持台灣以民主決定自身未來的權利。

第8屆玉山論壇於今、明2天登場，以「新南向+：台灣、印太與新世界」為主題，有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者參與，總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍以及多國駐台使節代表出席開幕儀式。

丹麥前總理暨丹麥「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）致詞時表示，首次來台距今已30年，如今看到台灣已是自由燈塔；過去30天來，地緣政治劇烈改變，必須重新檢視美國對於台灣、烏克蘭等小國而言，短期和長期的意義為何。

拉斯穆森強調，不能對獨裁者送出集體軟弱的訊號，印太區域對各國的自由、安全扮演重要角色；他將持續為台灣和歐洲發聲，強化台歐政治、經濟以及文化連結，在日漸危險的世界，真正的朋友要緊密連結在一起，世界民主國家應共同保護並促進自由與民主，「台灣屬於民主大家庭」。

斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）致詞時說，專制政權興起正改變世界，民主政權間的緊密合作也日漸明顯，「我們正目睹21世紀冷戰發生」。歐盟正在重新武裝（rearm），但還需要時間，許多警訊已被忽略太久了，但破壞卻很巨大。

楊薩指出，從歷史經驗可知，焦點很快就會轉移到亞太地區，台灣漸漸成為和平與穩定的重要支柱。不僅是對印太區域，而是對全世界而言。希望身為聯合國常任理事國的中國能符合國際社會期待，施展國際影響力促成俄烏停火協議、結束俄羅斯進犯，並與台灣合作，對全球和平、安全和繁榮做出貢獻。

楊薩提到，數十年來，台灣辛苦贏來的自由、民主、繁榮和進步正備受攻擊，不僅是實質武力和侵略，還有文化統戰等顛覆行為，包括對媒體、大學、文化機構以及NGO的滲透、收購行為，並透過心理戰分化社會內部，必須對此提高警覺。

楊薩強調，他與熱愛自由的斯洛維尼亞人、歐洲人將持續支持，台灣以民主決定自身未來的權利，也就是中華民國台灣2300萬人自由選擇未來的權利。

連續5屆出席玉山論壇的日華議員懇談會長、眾議員古屋圭司致詞時說，台灣對中國經濟依賴持續下降，提升台灣人的自信與尊嚴，也讓世界更加信賴、認可台灣；5月之後，台灣人可在戶籍的國籍欄登記「台灣」，這是對台灣人權以及尊嚴的保護，「中國的批評是徹底誤植」，並引用前總統蔡英文就職演說「當台灣人很光榮」。

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古屋圭司以台語喊出「台灣有事就是日本有事」，這是已故前日相安倍晉三所言，台海和平穩定對國際社會以及全球供應鏈影響重大，為了保護印太區域的自由與開放，必須持續檢視中國，並與理念相近國共同捍衛台海和平。

古屋圭司提及，因中國策略阻礙，台灣僅有12個友邦，但中國切斷台灣邦交國的策略並沒有顯著結果，「因為我們是基於共享價值而團結的國家」。台灣大環境一年比一年嚴重，共享自由、民主、法治、基本人權價值的國家合作至關重要，日華懇致力保護台灣、台灣的民主以及國際社會的和平與安全。（編輯：林家嫻）1140317