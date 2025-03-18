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丹麥前總理：美國是盟友 但台歐都要展現防衛決心【專訪】

2025/3/18 18:31（3/18 19:28 更新）
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總統賴清德（右）18日下午接見第8屆玉山論壇訪賓一行，丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）（左）會中致詞表示，應促進台灣與歐洲更多在政經方面的合作與交流。中央社記者鄭清元攝 114年3月18日
總統賴清德（右）18日下午接見第8屆玉山論壇訪賓一行，丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）（左）會中致詞表示，應促進台灣與歐洲更多在政經方面的合作與交流。中央社記者鄭清元攝 114年3月18日
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（中央社記者楊堯茹台北18日電）丹麥前總理拉斯穆森今天接受中央社專訪時指出，美國仍是重要盟友夥伴，但現在不能只依賴美國自動伸出援手，歐洲必須做好自我防衛，而台灣也需藉提高國防預算，展現自我防衛以及保持現狀的決心。

丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨天在玉山論壇開幕式致詞時表示，在美國總統川普（Donald Trump）執政下，「我們不再能仰賴白宮」，引起討論。

拉斯穆森訪今天下午接受中央社專訪時說明，與美國保持密切正面關係一定比較好，也仍將美國視為盟友夥伴，但也須意識到，不能只是依賴美國自動伸出援手，歐洲必須更加強健、做好自我防衛。

拉斯穆森曾於2009年到2014年擔任北約秘書長，他說，北約成員國目標將國防預算提到至GDP的至少2%，但考量俄羅斯正在重新武裝化，北約每個成員國國防預算應提高到GDP的4%，目前僅有波蘭達到此目標。

拉斯穆森指出，這是很具挑戰性的工作，但沒有防衛能力，不管是學校、醫院還是其他社會福利都沒意義，因此也須擴大投資軍事產業，盡快製造更多武器與火藥。

拉斯穆森提及，如果字面上解讀「美國優先」，會認為美國將在國際收手，這時民主國家更應該緊密合作，讓川普知道合作會有成果，這是正確的事，民主同盟還是很重要。

他認為刪減國防預算並不明智，台灣必須藉由提高國防預算，展現自我防衛的意願。他肯定賴總統承諾將國防預算提高到GDP的至少3%，也不排除台灣會需要再進一步提高，因為台灣面臨的是持續威脅。

拉斯穆森說，台灣必須向世界展現，「保持現狀、防衛可能的攻擊，你們都是來真的」，所以提高國防預算是重中之重，也傳達出台灣的決心。

至於各國如何幫助維持民主台灣，拉斯穆森說，世界各國應該威懾中國採取武力改變現狀的企圖，尤其是美方持續的軍事支持，而歐盟也應扮演重要角色，「提前」告訴中國冒進的後果，防止中國誤判情勢。

拉斯穆森說明，歐盟並沒有強健的國防力量，但與中國貿易往來密切；歐盟若終止與中國的貿易往來，這對中國經濟影響甚大。

拉斯穆森進一步指出，台海若發生衝突，無法預測北約是否會協助台灣，因為北約範圍不及印太區域，但美國勢必協助台灣，包括法國、英國等歐洲盟友也將提供軍事協助。

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記者另詢問，波羅的海和台灣周圍近期發生數起海底電纜破壞事件，各國應如何防範。拉斯穆森直言，不相信這是「意外」（accident），而是蓄意破壞行動（planned sabotage actions），案例已經太多了。可說是混合戰，對手以不需宣戰的手段造成破壞，規避「北大西洋公約第5條」任一成員受到攻擊，其他成員須作出反應的規定。

拉斯穆森說，防範和懲罰是必要手段，而防範方式要結合「保護」和「監控」兩項手段保護海底電纜。波羅的海也有中資背景船隻切斷電纜，歐洲與台灣可在情資分享展開合作，提升彼此對相關情勢的發展。（編輯：翟思嘉）1140318

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