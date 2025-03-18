谷立言：川普原則是盟友須有貢獻 共同維護和平

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（中央社記者楊堯茹台北18日電）「川澤會」不歡而散引發「疑美」討論。美國在台協會處長谷立言表示，川普政府一大原則是盟友必須有貢獻，以維持共同和平，而印太地區是世界和平主要挑戰，美方正加強印太的嚇阻力，並聚焦「維持現狀」。

谷立言（Raymond Greene）日前接受天下雜誌專訪表示，美國總統川普（Donald Trump）的第二任期有相當延續性，且印太政策是基於2020年美國印太戰略架構，美國重視與盟友和夥伴的關係，包括強化第一島鏈的戰力、幫助台灣提升不對稱戰力。

谷立言說明，過去4年有很多改變，包括烏克蘭戰爭爆發，以及共軍在2022年對台進行大規模軍演，很大程度破壞台海現狀，因此美方正加速努力、加強在印太地區的嚇阻力。

谷立言引用美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，越快看到烏克蘭戰爭結束，就能越快把資源重新放到印太地區，印太地區才是對世界和平與安全的主要挑戰。

至於美方對結盟的看法，谷立言說，川普政府一大原則是，盟友必須有所貢獻，以維持共同和平，所以美國特別感謝日本在軍事上表態，也歡迎賴總統承諾國防預算要提升到GDP至少3%。

谷立言說，美方也認為包括北約在內的歐洲盟友要負起安全責任，不管是提高嚇阻力或維持世界和平。

谷立言進一步指出，21世紀最大的挑戰來自中國，不只是台海，東海、南海、喜馬拉雅山區都有來自中國的威脅，美國專注於這些領域並積極與所有盟友合作，希望維持和平穩定。

美國準國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾提及，美國必須重新評估保衛台灣的戰略成本。谷立言說，柯伯吉近期表態與美方過去45年來的政策一致，符合戰略模糊。

谷立言表示，對於美、台、甚至中國來說，更好的選項是維持現狀，目前也是聚焦於此；美方承諾與45年前一樣，反對任何以武力或脅迫方式改變台海現狀的做法，也將持續以行動確保現狀，包括幫助台灣加強自我防衛能力，並與盟友合作打造區域嚇阻網。

被問及若台海發生衝突，美方是否介入。谷立言指出，目前提升嚇阻、避免衝突是首要目標，盧比歐曾說，所有的政策要努力使美國強大、安全和繁榮，台美關係的本質也是一樣，讓所有領域都能讓台美更加強大、安全和繁榮。

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台積電宣布對美擴大投資，谷立言說，越來越多人意識到中國的政治或經濟持續惡化，這對美國是個歷史機運，正好可以讓台灣公司轉向投資美國，且美國政府正推動「再工業化政策」，能源供應也近乎無限。

至於川普喊出「對等關稅」，谷立言表示，美國創建的全球國際貿易體系被濫用、佔便宜，其中最惡劣的就是中國，川普致力重新打造公平的貿易環境，包括台灣在內的貿易夥伴不要把精力聚焦在關稅政策，應思考如何與美國來往做到互惠。（編輯：謝佳珍）1140318