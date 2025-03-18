總統：與國際深化夥伴關係對抗極權 實現印太新願景

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（中央社記者溫貴香台北18日電）總統賴清德今天接見出席第8屆玉山論壇訪賓表示，台灣承諾會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由、民主等共享價值上深化各領域的合作交流以及夥伴關係，對抗極權主義的擴張，一起追求區域的和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮的印太新願景。

總統賴清德下午接見「第八屆玉山論壇」訪賓致詞表示，昨天是他第一次以總統身分出席玉山論壇，看到各方政界領袖和代表齊聚台灣，共商區域合作的方案，這代表民主盟友站在一起，共同面對新世界、新時代的挑戰，令人非常感動。

他表示，如同他在開幕式所提到，台灣會持續走向世界，也歡迎世界走進台灣，政府會帶領台灣的中小企業拓展國際市場，延伸台灣的國際力量。

他希望能夠開啟更多在人工智慧、智慧醫療、前瞻科技的合作機會，一起創造民主盟友的共同發展。

另外，總統表示，台灣也承諾會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由、民主等共享價值上深化各領域的合作交流以及夥伴關係，對抗極權主義的擴張，一起追求區域的和平與安全，實現自由、開放、穩定、繁榮的印太新願景。

總統說，他非常期待經由訪賓的協助，後續台灣跟歐洲的關係能夠持續加強，共同肩負起維護世界和平穩定的力量；也期待訪賓未來能夠多多走訪台灣，體驗充滿活力的民主社會與人文風情。

丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）致詞表示，過去幾天，與台灣的政府官員、立法院代表、公民社會代表見面，在這幾場見面下來，更加堅信，雖然現在世界非常紛亂，但台灣一直都是、也會繼續是民主的燈塔。歐洲、全世界各國，都應該跟台灣多加學習。

總統賴清德（右）18日下午接見第8屆玉山論壇訪賓一行，丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）（左）會中致詞表示，應促進台灣與歐洲更多在政經方面的合作與交流。中央社記者鄭清元攝 114年3月18日

他說，過去8年來，他非常自豪的一件事，就是持續加深與台灣之間的鏈結與合作；他一直以來都抱持一個信念，就是自由必須要普及每一個地方，不然就會不斷倒退。

他表示，必須要確保台灣可以永保自由，而且要捍衛自由，尤其是獨裁者試圖要剝奪時；這也就是「為什麼烏克蘭現在的戰爭也是我們的戰爭」，他非常感謝台灣在俄羅斯入侵烏克蘭之後，給予烏克蘭非常多支持。

拉斯穆森提到，台灣有兩名年輕人自願到烏克蘭戰場，而且失去了生命，兩人就是為了烏克蘭的自由而戰，他非常尊敬兩名台灣年輕人的信念；每年民主聯盟基金會都會舉行哥本哈根民主高峰會，台灣也是一個非常重要的參與者。

他說，很高興去年邀請賴總統為哥本哈根民主高峰會致詞；民主聯盟基金會也因為支持台灣，受到中國的制裁，但是他因此感到非常自豪。

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他說，今年5月要舉行的哥本哈根民主高峰會也一樣，要探討新的國際秩序，還有如何強化歐洲的軍事力量；當然也會討論烏克蘭的情勢，隨著美國退出跨大西洋的聯盟，歐洲就必須要擔起這樣的責任，捍衛自己的領土。

他提到，確保歐洲的安全，就必須要確保歐洲在印太區域持續保持活動，而不是從印太區域退縮。他並強調，應該要促進更多台灣和歐洲在政經方面的合作及交流。他也非常讚賞賴總統日前宣布台灣要將軍事國防的支出提升到GDP（國內生產毛額）的3%，每一個國家都必須要承擔自己的責任。他並盛讚台灣真的是亞洲自由民主的燈塔。（編輯：林興盟）1140318