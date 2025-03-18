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玉山論壇聚焦威權主義威脅 促民主社會果斷採取行動

2025/3/18 17:56（3/18 18:24 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北18日電）玉山論壇第二天，外交部政務次長吳志中今天於午宴感謝世界各國為台發聲，立陶宛前外交部次長艾德梅納斯表示，威權主義正占上風，民主社會要更果斷採取行動，而台灣是世界的未來，推進民主政治前緣與人權實踐。

第8屆玉山論壇今天進入議程第二天，由外交部政務次長吳志中主持午宴，立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長艾德梅納斯（Mantas Adomenas，另譯：阿頓梅納斯）發表專題演說。

艾德梅納斯指出，蘇聯解體帶給民主國家樂觀前景，但數十年來美國發生911事件、伊拉克戰爭以及俄羅斯最終全面入侵烏克蘭，顯示民主正在走下坡；民主政體有其脆弱之處，必須長期努力才得以維持活躍。

艾德梅納斯說明，威權主義如今正占上風，也看見過往重演，俄羅斯尋求重建蘇聯、中國幻想超級強權地位、近期美國想要回到簡單化、理想化的「美國優先」過往，不再承擔現代國際情勢的複雜性。

艾德梅納斯強調，在此情境下，民主社會必須更積極果斷採取行動，拿回國際議題設定的倡議。他肯定台灣是世界的未來（Taiwan is the place where the future takes place），不僅是因新科技，也是新標準創立、民主政治的前緣推進以及人權實踐。

吳志中致詞時則提到，中國軍事能力持續成長，對台脅迫更對台海現況以及印太區域穩定所造成威脅漸增。中國戰機與無人機常態逾越台海中線，共機艦包圍台灣，假訊息操弄和網路攻擊頻繁，也對南海鄰國展開挑釁，與俄羅斯等動盪軸心的獨裁者聯手在全球擴張威權主義。

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吳志中談及，儘管面對如此威逼與脅迫，越來越多來自各國的夥伴發聲挺台國際參與、與台深化雙邊經貿關係，以及維持自由穩定的印太，這讓台灣受到鼓勵。他藉此機會向包括美日韓外長等國際友人致謝。

吳志中強調，台灣期待與更多全球民主社會密切合作保護共享價值，對抗威權擴張，並強化彼此互惠連結。（編輯：張若瑤）1140318

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