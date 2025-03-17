川普稱3/18與蒲亭通話 美盼幾週內實現俄烏停火

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他打算18日與俄羅斯總統蒲亭通話，盼促成他所推動的俄烏30天停火。川普特使魏科夫表示，希望能在幾週內看到俄烏罷兵。

烏克蘭3月11日同意美國所提30天停火協議後，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）13日抵達莫斯科與蒲亭會談。蒲亭目前的態度似乎不願在無條件下答應。

美國Axios新聞網報導，川普今晚從佛州返回華府時在空軍一號（Air Force One）上告訴媒體：「我將在18日與蒲亭總統通話，整個週末已做足許多功課....看看能否讓戰爭結束，我們也許能、也許不能，但我覺得是有極佳機會。」

當問及會尋求哪些讓步時，川普僅回答：「我們會討論土地，會討論電廠。」還說已討論「劃分特定資產」。

魏科夫今天稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，形容他13日與蒲亭會談4小時頗為正面，相關討論都是以解決問題為導向，也說川普這週就會與蒲亭通話。

魏科夫聲稱，蒲亭接受川普的「結束俄烏戰爭哲學」。

他告訴CNN：「相較幾週前，如今兩邊（俄烏）已靠近許多，是我們將歧見窄化。」魏柯夫說川普在與俄、烏的外交工作上都親力親為。

魏科夫表示，他上週和蒲亭一談完就馬上從莫斯科的美國大使館向川普簡報，川普旋即15日與高階幕僚開會談如何加把勁一舉促成停火，預計這幾天會有更多討論以「進一步再把兩邊的歧見縮小」。

魏科夫說：「我們希望幾週內就能看到停火。」並表示美方官員這週將分別與俄、烏的談判團隊會談。

烏克蘭總統澤倫斯基15日宣布，他指派一個由總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）率領的談判團隊，成員另含烏國外長、防長。

此外，川普15日宣布將俄烏議題特使凱洛格（Keith Kellogg）改任命為烏克蘭特使，等於凱洛格不用負責對俄。川普說凱洛格「將直接與澤倫斯基總統、烏國領導層接洽，他與對方都極熟，他們之間有非常良好的工作關係」。

透過 Google News 追蹤中央社

美國國家廣播公司（NBC）上週引述一名美方及一名俄方官員披露，在莫斯科方面表明不喜歡川普的俄烏特使凱洛格後，後者被排除於俄烏止戰的高層談判之外。

知情克里姆林宮想法的俄方官員透露，俄國總統蒲亭覺得凱洛格太親烏，認為他「是前美軍將領，與烏克蘭太靠近。這不是我們要的那類人，也不符合我們期待的標準」。（譯者：陳亦偉）1140317