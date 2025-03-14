路透民調：逾半美國民眾擔憂川普與俄國走得太近

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普大幅調整美國外交政策之際，路透社/益普索發布的最新民調顯示，逾半數美國民眾認為川普與俄羅斯「走得太近」，其中包括1/4的共和黨人。

路透社報導，這項為期兩天於12日完成的民調也發現，川普（Donald Trump）高談擴張政策，像是要買格陵蘭、要把加拿大變成美國的第51州，並揚言要奪回巴拿馬運河，贊同的美國民眾不多。

包括26%的共和黨人在內，只有17%的受訪者支持川普所提把加拿大變成美國51州的主張，而他所提美國接管加薩的中東和平計畫，約莫21%的民眾支持，當中包括34%的共和黨人。

但是支持他所提、買下格陵蘭和奪回巴拿馬運河控制權的民眾略增。路透社/益普索（Reuters/Ipsos）的民調顯示，65%的共和黨人贊同「為保護美國經濟，美國應該取得巴拿馬運河控制權」的說法，89%的民主黨人則反對。

約莫45%的共和黨人同意，美國應「掌控格陵蘭才能更好地保衛國家」，而88%的民主黨人持反對意見。

約莫56%的受訪者、包括89%的民主黨人和27%的共和黨人認同，川普和俄羅斯走得太近的說法，40%的受訪者不認同，4%不回答。

川普聲稱，這是他終結俄烏戰爭所必須採取的立場，而路透社/益普索的民調也顯示，許多美國人認同他的政策主軸，也就是以更講求利益交換的方式援助烏克蘭。

這項民調近半（44%）受訪者表示，他們支持川普的方案，也就是「以美國獲得烏克蘭礦產收益為條件提供軍援」，2/3的共和黨人支持，2成的民主黨人贊同。

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總體而言，過去數週川普的支持率維持在44%，高於他首次入主白宮和前總統拜登（Joe Bdien）執政的大部分時間。

這項由路透社/益普索所做的線上全國性民調，針對1422名美國成年人進行調查，誤差範圍為正負3個百分點。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140314