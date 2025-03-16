美國之音等媒體逾千員工停職 川普行政命令影響抗中俄資訊戰機構

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普政府今天強制美國之音等國營媒體的逾千名新聞從業人員停職休假，堪稱「血腥星期六」，而遭影響的機構，長期以來都被視為是對抗俄羅斯和中國資訊攻勢的關鍵。

法新社和美國「全國公共電台」（NPR）報導，川普繼出手大砍美國全球援助機構和教育部後，昨夜再發布行政命令，要求「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media）必須終止所有法定之外的活動。

該署管理的美國之音（Voice of America）和負責營運馬蒂廣播電視台（Radio y Televisión Martí）的古巴廣播辦公室（Office of Cuba Broadcasting）所有全職員工，總數超過1000人，都受到影響。

除此之外，美國國際媒體署已終止所有與其資助的私營國際廣播公司簽訂的合約，包括自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）、自由亞洲電台（Radio Free Asia）以及中東廣播網（Middle East Broadcasting Networks）。

美國之音台長阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）在他臉書（Facebook）頁面發聲明表示：「我非常難過，因為83年來第一次，美國之音這個歷史悠久的機構被迫噤聲。」

「美國之音需要深思熟慮的改革，我們在這方面已有所進展，但今天的行動將使美國之音無法繼續履行其重要使命。」他寫說，有1300名新聞從業者、製作人和支援人員遭停職，他是其中之一。

美國國際媒體署前財務長特納（Grant Turner）將這一天稱為該機構及旗下網絡的「血腥星期六」。

特納說：「據我所聞，今天成了非常悲傷的日子。美國國際媒體署網絡向全球傳遞重要的新聞、資訊和美國價值觀。」他說：「耗費幾十年時間建立起這樣的聲譽、累積到每週好幾百萬的閱聽眾。看到縱火者將這一切付之一炬，真是太可怕了。」

自由歐洲電台／自由電台的卡普斯（Steve Capus）今天發給NPR的聲明說：「撤銷自由歐洲電台/自由電台的撥款協議，是給美國敵人一份大禮。」

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聲明說，對伊朗、中國共產黨、俄羅斯和白俄羅斯領袖都將「慶祝75年歷史的自由歐洲電台／自由電台告終」，且「把勝利拱手讓給對手，將使他們更強、美國更弱」。聲明還說，「封閉社會中每星期有近5000萬人仰賴我們提供的準確新聞和資訊」，少了他們，這些人就沒有了取得美國和世界實情的管道。

不過，一如川普其他大幅削減開支的措施，裁減美國國營媒體的這個舉措可能會遇到挑戰，因為是國會而非總統握有憲法賦予的財政權，此外，特別是自由亞洲電台，過去一向有著跨黨派的支持。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140316