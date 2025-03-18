無國界記者組織：川普大砍美國之音等媒體 旗下記者安危堪慮

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）無國界記者組織（RSF）今天警告，美國總統川普迫使「美國之音」等美國資助的國際媒體機構停擺，恐讓所屬記者面臨風險，其中包括目前被監禁在俄羅斯和緬甸等國的9人。

川普日前簽署行政命令，指示其政府將多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度，包括旗下有美國之音（VOA）、自由歐洲和亞洲電台（Radio Free Europe and Asia）的「美國國際媒體署」（USAGM）。

川普政府昨天開始對美國之音及其他美國資助的媒體，展開大規模裁員行動。

這個組織表示：「無國界記者組織對美國國際媒體署在世界各地的工作人員所面臨的風險提出警告，包括目前因工作而被關押在國外的9名記者。」

無國界記者組織秘書長柏儒廷（Thibaut Bruttin）聲明表示：「川普政府正在發出令人憂懼的訊號：北京和莫斯科等獨裁政權現在大可毫無顧忌地大做文宣，而內容不受審查。」

他說，川普這番決定「背叛」了9名被關押在亞塞拜然、白俄羅斯、緬甸、俄羅斯和越南的美國國際媒體署旗下記者，並「導致數以千計記者失業和處於危險之中」。

美國國際媒體署旗下媒體，包括華府在冷戰期間為對抗蘇聯宣傳而創立的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty），以及為向中國、北韓等新聞自由受限制的國家提供報導而創建的自由亞洲電台（Radio Free Asia）。

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在歐洲，公共媒體組織夥伴也對川普凍結資金的舉措發出警語。

法國世界媒體集團（France Medias Monde）和德國之聲（Deutsche Welle）聲明表示：「此舉可能導致全球數以百萬計人失去獲取平衡消息、信而有徵報導的重要來源，特別是在獨立新聞報導稀缺或不存在的國度。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140318