美國之音見證人類登月 自由亞洲電台揭中國暴行 如今雙雙被迫關門

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統川普政府強制美國國際媒體署旗下多家機構的新聞從業人員停職休假，美國之音、自由亞洲電台等曾見證美國重大歷史時刻，或者揭露侵犯人權惡行的媒體恐吹起熄燈號。

美國之音

根據官網介紹，美國之音（Voice of America, VOA）隸屬美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media），全由納稅人出資，是美國最大的國際新聞機構，以超過45種語言報導新聞，對象是沒有新聞自由或在這方面相當受限的民眾。

美國之音自1942年成立以來，一直致力提供全面的新聞報導，以及向觀眾呈現真相。從第二次世界大戰、冷戰、對抗全球恐怖主義到今日世界各地仍為爭取自由奮鬥，美國之音自稱是體現媒體自由原則的典範。

美國之音曾報導1960、1970年代最重大的一些新聞，包括美國民權鬥士金恩博士（Martin Luther King Jr.）在1963年發表「我有一個夢」（I Have a Dream）演說、時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）同年遇刺身亡，以及1969年美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）完成人類史上首次踏上月球的壯舉。

美國之音憲章（VOA Charter）在1976年由時任美國總統福特（Gerald Ford）簽署成法，以保護美國之音編撰與製作報導的獨立及完整性。此外，也有法律保障美國之音不受政治干預，禁止任何美國政府官員干涉它進行獨立客觀的新聞報導。

根據美國之音憲章，其報導必須遵守以下3點原則：一、美國之音堅定擔任可靠的新聞來源，新聞內容必須準確、客觀、全面；二、代表整個美國而非單一社會階層，因此得平衡且全面地反映美國重要思想與體制；三、清晰有效地介紹美國政策，並提供負責任的討論與看法。

自由亞洲電台

根據自由亞洲電台（Radio Free Asia, RFA）官網與其他網站，這間媒體機構是以亞洲觀眾為對象，發布線上新聞、資訊、評論及播送廣播節目。

除了製作獨立報導，自由亞洲電台的使命也在於向媒體環境不佳、對言論與新聞自由保護有限的亞洲國家，提供準確且未經內容審查的報導。

自由亞洲電台的維吾爾語部門（Uyghur Service）於2017年率先揭露，中國政府在新疆維吾爾自治區大規模任意關押維族穆斯林及其他少數民族，當時世上大部分人對此還毫不知情。這個部門因此在2019年獲頒「柏克傑出新聞獎」（David Burke Distinguished Journalism Awards）。

總部位於華府的自由亞洲電台是根據1994年美國「國際廣播法」（International Broadcasting Act）成立，宗旨是「弘揚民主價值觀和人權」，在亞洲、歐洲和澳洲均設有辦事處和記者。

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作為非營利私營公司，自由亞洲電台也隸屬美國國際媒體署，資金來源是聯邦政府年度撥款，但它並非美國政府機構，其員工也不是聯邦或政府雇員。

自由亞洲電台在官網及社群媒體以10種語言發布新聞、照片、影片及Podcast，目標受眾是中國、香港、北韓、寮國、柬埔寨、越南與緬甸等地民眾。（譯者：屈享平/核稿：洪培英）1140316