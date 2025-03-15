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川普反DEI 美教育部調查逾50所涉種族歧視大學

2025/3/15 14:15
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國教育部今天就「多元、公平及包容」（DEI）計畫對超過50所大學展開調查，總統川普聲稱這類計畫歧視白人學生。

法新社報導，美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）在聲明中表示：「教育部正努力調整民權執法，確保所有學生免受非法歧視。」

麥馬洪說：「評量學生必須根據優點和成就，而不是根據他們的膚色預判。」

45所大學因「涉嫌採取種族排他性做法」而受到調查，包括常春藤聯盟（Ivy League）名校康乃爾大學（Cornell University）和耶魯大學（Yale University），以及麻省理工學院（MIT）、芝加哥大學（University of Chicago）和加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）等其他領先學術機構。

美國教育部表示，這些學校與協助少數族裔獲得博士學位的非營利組織「博士學位計畫」（The PhD Project）合作，可能違反了1964年民權法（Civil Rights Act）。

教育部說，博士學位計畫「標榜為博士生提供見解以助獲得博士學位，以及提供建立人脈的機會，卻根據參與者的種族限制資格」。

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教育部表示，除了這45所大學外，還對另外7所學校展開調查，理由是他們「涉嫌根據種族提供獎學金及隔離等不被容許的做法」。

教育部上個月向全國各校發函表示，「將不再容許本國教育機構中普遍存在的明顯和隱性種族歧視」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140315

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