美國廢除教育部 川普新政迄今最激進措施

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一份旨在關閉教育部的行政命令，這是美國右派數十年來的目標，他們希望各州能夠不受聯邦政府的影響來經營學校。

法新社報導，1979年成立的美國教育部若未經國會批准不得關閉，但川普（Donald Trump）的命令可能得以讓教育部缺乏資金和人員。

白宮東廳（East Room）今天擺設了多張書桌，學童們坐在桌前圍繞川普。他在簽署命令後微笑著拿起文件，稱這項命令將「開始永遠消除聯邦教育部」。

川普說：「我們將關閉它（教育部），而且會盡快關閉。它對我們沒有好處。」「我們要把教育交回它所屬的各州手中。」

川普在科技大亨馬斯克（Elon Musk）及其政府效率部（DOGE）協助下，實施殘酷的政府改革。簽署行政命令關閉教育部，是川普迄今為止最激烈的舉措之一。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）、德州州長艾波特（Greg Abbott）等共和黨籍領袖出席這場簽署儀式。

民主黨人和教育界則猛烈抨擊川普的舉措。聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普下令關閉教育部的命令「具破壞性和毀滅性」。

舒默說，「川普這項可怕的決定將影響教師、家長、學校領導人，並影響我們孩子所受教育的品質」，「法院必須採取行動維護法治，並制止川普暴虐奪權」。

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川普一再要求廢除教育部，稱這是「一個大騙局」。他在第一個總統任期內曾提議關閉教育部，但國會沒有採取行動。他的共和黨同志長期以來尋求逐步削減教育部的資金與影響力。

川普1月重掌白宮後，新政府的教育部長麥馬洪（Linda McMahon）是世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人兼前執行長。她曾為川普廢除教育部的計畫辯護，但承諾將持續提供國會撥出的聯邦學校經費以協助低收入學區與學生。（譯者：楊昭彥）1140321