川普盼凍結逾600億對外援助款項 遭最高法院駁回

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國聯邦最高法院今天讓總統川普（Donald Trump）遭遇司法挫敗，拒絕允許他凍結約20億美元（約新台幣656億元）的款項不給美國國際開發總署（USAID）承包商。

綜合法新社、國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，這是最高法院針對川普新政府面臨的法律戰所做出的第1項重大裁決。

大法官們以5比4票數支持哥倫比亞特區聯邦地區法院法官阿里（Amir Ali）的命令，要求政府對已完成的援助合約付款。

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美國最高法院保守派大法官雖以6比3占多數優勢，但保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）及川普第1任期提名的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）加入3位自由派大法官的陣營，支持下級法院的決定。

大法官阿利托（Samuel Alito）撰寫不同意見書，他表示：「難道一位可能缺乏管轄權的地區法院法官具備不受限制的權力，可迫使美國政府支付（且可能永遠失去）20億美元的稅金嗎？」（譯者：楊昭彥）1140306