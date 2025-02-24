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川普大刀砍 美國國際開發總署將裁2000人

2025/2/24 10:02
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）根據路透社所見一份致美國國際開發總署（USAID）員工的通知書，總統川普政府今天表示，已安排全球幾乎所有工作人員休行政假，此外還將削減USAID在美國約2000個職位。

根據通知，在美東時間23日午夜前，USAID所有直接僱用人員都將處於休假狀態，只有一些關鍵崗位所需的人員除外。與此同時，署內正「展開裁員計畫」，轄下約2000個位於美國本土的職位將受影響。

白宮沒有立即回覆路透社的置評要求。

億萬富翁馬斯克（Elon Musk）率領的政府效率部（DOGE）帶頭大幅裁撤國際開發總署，這個機構肩負著美國援外最主要的任務，也是美國贏得海外影響力的重要「軟實力」工具。

在多數資金遭凍結前，USAID每年預算約400億美元。清單顯示，目前未受影響的資金不到1億美元。

USAID兩名前高層官員估計，大約4600名美國國際開發總署員工、公務員和外交人員，其中大多數將進入行政休假狀態。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）114024

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