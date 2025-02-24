馬斯克要求回報工作績效 多個聯邦機構建議員工抵制

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）包括由效忠美國總統川普人士領導的一些機構在內，多個美國聯邦機構已經針對執行政府「瘦身」計畫的億萬富豪馬斯克強迫員工解釋工作績效的作法展開抵制。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）推動大砍數以百萬計公務人力的工作，已經在不同機構間引發不安。相關抵制之舉暗示川普政府中的重要人士與馬斯克之間可能存在歧見。

聯邦政府職員昨天收到人事管理局（Office of Personnel Management）寄發的電子郵件，法新社看見，內容要求他們須於明天深夜11時59分之前提交「你上週所完成工作的約5項要點」。

在此之前不久，馬斯克在X平台上發文稱，「所有聯邦員工」將會接到電郵，「不回報者，等同辭職」。

聯邦政府員工告訴法新社，他們已被建議不要立即作出回覆。

國防部今天發文要求員工「對人事管理局標題為『你上週做了什麼』的電郵暫緩回覆」。

國防部在X平台上發文說：「國防部有責任檢討所屬人員表現，將會依據其本身程序進行檢討。」

美國媒體報導，川普政府派到聯邦調查局（FBI）、國務院和國家情報辦公室的官員也指示員工不要直接回覆。

「紐約時報」（The New York Times）報導，聯調局新局長巴特爾（Kash Patel）昨天發給員工的訊息提到，「聯邦調查局，透過局長辦公室，負責我們所有檢討流程」。

各工會也迅速進行反制，會員人數最多的美國政府雇員聯合會（American Federation of Government Employees）矢言針對任何非法解雇提出異議。

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美國政府雇員聯合會今天致函人事管理局，針對「未經選舉而且精神錯亂的」馬斯克所獲權力予以批評，強調「這封電郵不負責任而且幼稚，企圖製造混亂並且霸凌為服務我們國家而辛苦工作的聯邦員工」。

川普對全球首富馬斯克委以主管政府效率部（Department of Government Efficiency）之責，推動大砍政府開支、對付疑似浪費和貪腐等工作。（譯者：何宏儒）1140224