美多州提訴 指川普非法任命馬斯克領導政府效率部

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（中央社紐約13日綜合外電報導）美國總統川普上任後，億萬富翁馬斯克執掌政府效率部（DOGE）大幅削減聯邦開支。多個州檢察長今天提訴阻止馬斯克作為，此舉讓馬斯克在白宮的影響力陷入更激烈的法律紛爭。

路透社報導，新墨西哥州與其它13州的檢察長在華盛頓聯邦法院提訴，指川普在未經國會授權下賦予馬斯克（Elon Musk）「不受約束的法律權力」。

共和黨籍的川普上個月就任美國總統，根除支出浪費成為新政府重大改革的一部分。川普任命電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長，同時也是全球首富的馬斯克負責此事後，馬斯克團隊迅速對聯邦機構造成衝擊。

馬斯克與政府效率部因取用政府電腦系統權限，面臨多起隱私爭議訴訟。新訴訟控告馬斯克的任命不合法，尋求下令禁止他進行任何下一步政府行動。

各州檢察長表示：「川普總統無視此舉對國家造成的威脅，在未獲國會適當法律授權、未對其活動進行有效監督的情況下，就將幾乎不受約束的權力授予馬斯克先生」。各州還表示馬斯克是政府的「混亂製造者」。

白宮沒有立即回應置評請求。

政府效率部所涉隱私權爭議將由2名聯邦法官負責審理，他們今天將考慮此機構可否存取財政部支付系統以及美國衛生、消費者保護與勞工機構的潛在敏感資料。

曼哈頓聯邦地區法官恩格邁爾（Paul Engelmayer）8日臨時禁止政府效率部取用財政部負責數兆美元的支付系統資料後，將考慮民主黨州檢察長所提請求，決定是否延長這項禁令。

這些州檢察長聲稱，馬斯克團隊沒有合法權力存取內含數以百萬計美國民眾敏感個資的支付系統。

訴訟還稱，馬斯克及其團隊可能會擾亂聯邦政府對醫療門診、幼兒園、氣候倡議和其他計畫的資助，川普可能會利用這些資訊來推展他的政治目標。

華盛頓聯邦地區法官貝茨（John Bates）將考慮工會所求，阻止政府效率部團隊存取衛生與公共服務部、勞工部和消費者金融保護局敏感紀錄。

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川普大部分受法律挑戰的措施已遭法院阻擋，促使馬斯克與其他川普盟友呼籲彈劾法官，儘管川普表示他將服從法院命令。

川普一些措施雖遭法庭阻擋，川普政府仍推進大量解僱政府員工，並大幅削減美國對外援助計畫。削減成本的重點似乎是集中在政治保守派反對的項目。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140214