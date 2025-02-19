川普受訪稱馬斯克為總執行長 讚揚他積極落實命令

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（中央社華盛頓18日綜合報導）美國總統川普在接受媒體專訪時，將億萬富翁馬斯克（Elon Musk）描繪成他的「總執行長」（enforcer-in-chief），並稱讚這位科技大亨積極實施他重返白宮後發布的大量行政命令。

法新社報導，福斯新聞（Fox News）今天播出川普和馬斯克聯合受訪，兩人不但花不少時間稱讚彼此，同時也駁斥外界憂心川普恐逾越行政權的疑慮。

川普過去3週來簽署了數十項行政命令，其中多項遭質疑可能違憲。

川普欽點馬斯克掌管新成立的政府效率部（DOGE），以根除聯邦支出中的「浪費、詐欺和濫用」。馬斯克是川普2024年競選總統期間的最大金主。

馬斯克告訴福斯新聞：「政府效率部團隊最大職責之一，就是確保總統的行政命令切實執行。」

川普受訪時堅稱他的政策，包括全面檢討聯邦機構，應立即實施不要拖延。他還說馬斯克在落實這些政策方面非常積極。

川普還說，馬斯克與政府效率部團隊現在已成為聯邦官僚體系內的執行機制。

福斯的專訪是在川普簽署1項全面性行政命令後數小時播出，這項命令的目的在擴大與鞏固白宮對聯邦監管機構的直接控制。

這項命令恐面臨法律挑戰，它將迫使美國證券管理委員會（SEC）等機構向白宮提交監管提案以供審查。

這項命令指出：「為使聯邦政府真正對美國人民負責，掌握龐大行政權力的官員須受人民選出之總統的監督與控制。」

對於扮演川普政策的執行色，馬斯克自稱「技術專家」，受訪時穿著印有「技術支援」字樣的T恤。

有人批評馬斯克把自己當成美國總統，馬斯克對此不以為然，稱川普的內閣成員均非民選，他認為自己的角色是協助川普施行政策。

馬斯克解釋：「總統是人民選出的代表，所以代表的是人民意志。」

「如果官僚機構與人民意志作對，阻止總統實現人民願望，那麼我們生活在官僚機構，而不是民主國家。」

馬斯克在川普政府扮演要角，引發公眾對誰才是白宮真正主人的質疑。不過，川普很快就否認兩人不和的謠言。

川普說：「事實上，伊隆（馬斯克）打了電話給我，他說，『你知道，他們試圖離間我們』，我說，『就是』。」

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川普還說，美國人很清楚媒體的意圖，「我過去以為他們很懂這套，但其實他們不太會，因為如果他們真有本事，我根本當不上總統」。

「民眾很聰明，他們懂。」（譯者：屈享平/核稿：劉淑琴）1140219