加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
川普2.0
內閣人事
新聞專題
內閣人事1/171
首頁 / 國際

美參院同意盧特尼克掌商務部 站在關稅政策前線

2025/2/19 08:33（2/19 08:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國聯邦參議院18日表決通過華爾街富豪盧特尼克出任商務部長的人事案。（路透社）
美國聯邦參議院18日表決通過華爾街富豪盧特尼克出任商務部長的人事案。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天表決通過華爾街富豪盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長的人事案。這對總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易政策是重要一步。

法新社報導，盧特尼克是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長，與川普關係密切，且一向主張對輸入美國的商品課徵關稅。

參議院以51票贊成、45票反對通過這項人事案。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

商務部負責維護美國商業利益，並監督一個限制半導體等技術出口到中國、俄羅斯等對手國家的機構。

盧特尼克也將與美國貿易代表署（USTR）合作，站在美國關稅和貿易政策的前線。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140219

#川普
#美國商務部長
#商務部
#參議院
#華爾街
#盧特尼克
延伸閱讀
盧特尼克：我們太依賴台灣 將檢討對半導體業補貼DeepSeek標榜低成本 盧特尼克：偷來的當然便宜盧特尼克獲提名出任美商務部長 對中態度強硬川普關稅風暴來勢洶洶 貿易順差國可能成首波目標川普下令全面檢視不對等關稅 稱「不會再容忍」
川普
川普2月可能會蒲亭 就終結俄烏戰爭展開討論美國國務院：依法挺台灣自衛 通知國會前不評論軍售
盧特尼克
加拿大全國13省長訪華府阻關稅 稱美加翻臉中國得利川普揭課徵對等關稅藍圖 商務部長人選4/1前完成研究
內閣人事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
馬斯克遭疑鋒芒太露 川普：媒體無法離間我們的關係
24
更多編輯台推薦新聞：