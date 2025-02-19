美參院同意盧特尼克掌商務部 站在關稅政策前線
2025/2/19 08:33（2/19 08:46 更新）
（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦參議院今天表決通過華爾街富豪盧特尼克（Howard Lutnick）出任商務部長的人事案。這對總統川普利用關稅作為談判工具、推行「美國優先」貿易政策是重要一步。
法新社報導，盧特尼克是金融服務公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）執行長，與川普關係密切，且一向主張對輸入美國的商品課徵關稅。
參議院以51票贊成、45票反對通過這項人事案。
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商務部負責維護美國商業利益，並監督一個限制半導體等技術出口到中國、俄羅斯等對手國家的機構。
盧特尼克也將與美國貿易代表署（USTR）合作，站在美國關稅和貿易政策的前線。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1140219
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