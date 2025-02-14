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川普下令全面檢視不對等關稅 稱「不會再容忍」

2025/2/14 07:21（2/14 08:38 更新）
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美國總統川普13日在白宮橢圓形辦公室公布課徵對等關稅的藍圖。（路透社）
美國總統川普13日在白宮橢圓形辦公室公布課徵對等關稅的藍圖。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）美國總統川普今天要求財政部等相關部會，全面檢視貿易夥伴對美國實施的「不對等」措施，包括關稅、增值稅等歧視性稅收、補貼、匯率操控、繁瑣監管、市場准入限制等，稱美國「不會再容忍」。

川普（Donald Trump）今天簽署「總統備忘錄」，要求財政部等部會制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan），因應貿易夥伴對美國的不對等貿易作為，糾正國際貿易長期的不平衡，確保各方面的公平性。

根據這份備忘錄，財政部、商務部、貿易代表署、國土安全部、及白宮的經貿相關顧問等單位，應依各自的權限，調查美國的貿易夥伴對美國採取關稅等各種「不對等」措施對美國造成的損害，並提出如何實現對等貿易關係的補救措施。

川普簽署該文件後，接受媒體提問。他說：「如果你的產品在美國生產，就不會有關稅。」他並稱美國將迎來「大量的就業機會」。

對於實施對等關稅的時間點，商務部長人選盧特尼克（Howard Lutnick）說，報告將在4月1日前完成，提交給川普，讓他做決定，可以在4月2日實施。

至於對等關稅是否會推升物價，川普說，不見得，物價短時間可能上漲，但是會再下跌。對等關稅能幫助美國的製造業，例如汽車業可以到美國投資，價格就不會上漲；也會幫助農民，農民在上一任政府的政策下，因傾銷而深受傷害。

媒體問到是否預期會有豁免，川普指出，他不預期會有，因為對等關稅是「很簡單的系統」，因為是「對等」，也代表很公平，「不需要有任何豁免」。

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根據白宮提供的新聞資料，川普政府將檢視的「不對等」貿易措施，包括關稅，以及對美國企業、勞工和消費者徵收的不公平、歧視性或跨國稅收，包括增值稅等；還有補貼或繁瑣的監管規定、匯率操作、壓低工資或其他導致市場不公，而傷害美國企業與勞工的政策，以及限制市場准入而妨礙公平競爭的政策等。

白宮新聞資料提出幾個例子：巴西對美國進口乙醇課徵18%的關稅，美國乙醇的關稅僅2.5%。美國的農產品平均適用最惠國關稅稅率為5%，印度則是39%。歐盟對進口汽車徵收10%的關稅，而美國僅對進口汽車徵收2.5%的關稅。（編輯：陳慧萍）1140214

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