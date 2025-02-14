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川普推對等關稅 遠離世貿組織加速貿易戰

2025/2/14 08:16（2/14 08:38 更新）
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圖為港口貨櫃。（路透社）
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（中央社記者廖漢原紐約13日專電）美國總統川普祭出「對等關稅」，計劃與各國就進口貨品關稅進行協商。川普政府的貿易政策如施行，將改寫長達75年的國際經貿規則，全球將進入大協商時代，並可能全面引發貿易戰。

川普（Donald Trump）在接見印度總理莫迪（Narendra Modi）前，與商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）等在白宮橢圓形辦公室面對媒體宣示，將盡速研究對貿易夥伴推出「對等關稅」，並點名歐盟的增值稅（VAT）與台灣晶片業。

川普公開簽署對經貿商務部門的工作指引，雖然沒有即時宣布對哪些國家或哪些商品提高關稅，但各國仍高度緊繃。彭博（Bloomberg News）報導，針對個別國家的新關稅或新措施，最快4月就可施行。

白宮公布的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan）點名美國與多國關稅與規管的差異，如美國對進口乙醇僅徵收2.5%關稅，巴西對美國出口的乙醇徵收18%；美國依據最惠國待遇對進口農產品徵收5%關稅，但印度卻高達39%；此外，印度對美國汽車徵收100%的關稅，形同限制進口。

根據川普政府提出的美國優先貿易政策，除了關稅對等方向外，各國對進口貨品另加稅項，如服務稅，政府補貼特定產業，匯率操控與其他不公平貿易行為，都列在回應項目中。

川普說：「如果在美國設廠製造，就不會有關稅。」

美國在世界貿易組織（WTO）機制之外，獨立與全球貿易夥伴諮商，重設高於目前的進口關稅，明顯脫離WTO的宗旨；川普政府如果大規模推動對等關稅，全球在二次戰後的經貿原則將出現劇烈變化。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述懷禮芮恩律師行（Wiley Rein）合伙人布萊特比爾（Tim Brightbill）的說法，川普如果真走向對等原則的關稅體系，將全面改變美國貿易政策，也是75年來最大的變革。

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包括印度、巴西、歐盟、日本、南韓、越南與台灣等多國，對美都有關稅差距、貿易順差與出口品項集中等情況。白宮官員在記者會前的背景說明指出，各國都有機會就即將提高的關稅進行協商。

紐約時報（New York Times）指出，川普政府將與依賴對美出口的國家展開緊密磋商，如果有國家以報復性關稅回應，恐將引發貿易戰，幾乎所有國家都會受到影響。（編輯：陳慧萍）1140214

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