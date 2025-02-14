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川普公布對等關稅藍圖 印度將大買美國能源避貿易戰

2025/2/14 10:45
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（中央社記者李晉緯新德里14日專電）美國總統川普公布課徵對等關稅的藍圖，重要貿易夥伴印度將成為受傷最深的國家之一。但川普在與印度總理莫迪會談後，稱印度將大買美國的石油、天然氣，讓雙方「達成出色的貿易協議」。

川普今天宣布對等關稅的藍圖後，提到印度是徵收美國商品關稅最多的國家，但在他與莫迪會面後，兩人發表聯合聲明，稱雙方很快就會開始討論兩國貿易相關問題，並承諾加強經濟合作。

川普說：「我們同意共同努力，創造歷史上最偉大的貿易路線之一，它將從印度延伸到以色列，再到義大利，最後到達美國，連結我們的合作夥伴、公路、鐵路、海底電纜，這是一個重大的進展。」

川普宣布，美國與印度達成重要能源協議，確保美國成為印度主要的石油、天然氣供應國，也希望是印度最大的供應國。

川普與莫迪在橢圓形辦公室會面時說：「他們（印度）將購買我們大量的石油和天然氣，我們將會達成一些對印度、對美國來說，都是非常棒的貿易協議。」

這不是印度首次面對與美國之間的關稅問題，因為川普2018年對從印度進口的鋼鐵徵收25%的關稅，並對鋁徵收10%的關稅，印度則對至少28種美國產品徵收報復性關稅，兩國間的關稅戰直到莫迪2023年訪美後才落幕。

莫迪13日抵達美國華府，他此行訪美最大目的是與川普會晤，試圖阻止美國對印度採取任何懲罰性的貿易舉措，以避免多年前兩國貿易戰的情況重演。

印度和美國2023年到2024年間的雙邊貿易額達歷史新高1180億美元（約新台幣3.86兆元），美國是印度最大出口目的國；在科技、國防、能源等領域，美國也都是印度前兩大貿易夥伴。

但美國2024年對印度貿易逆差達456億美元，這讓川普自當選以來就不斷敦促印度購買更多美國製造的安全設備。

根據世界貿易組織（WTO）資料，美國的貿易加權平均關稅稅率約為2.2%，印度是12%。

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莫迪在雙邊會談中說：「川普總統始終把國家利益放在首位，這是我深深欣賞並學習到的一點，我和他一樣，也把印度的國家利益置於一切之上。」

印度先前已表達將調降部分關稅，涉及範圍包括電子、醫療、化學產品等。（編輯：周永捷）1140214

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