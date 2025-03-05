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川普關稅遇反制貿易戰升溫 全球股市重挫

2025/3/5 10:05
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（中央社紐約4日綜合外電報導）全球貿易戰逐漸升溫，中國、墨西哥和加拿大紛紛對美國祭出關稅做出反擊，加上歐洲擔心淪為美國總統川普的下個目標，全球股市今天籠罩在一片愁雲慘霧中。

美國對加拿大和墨西哥徵收25%關稅今天開始生效，同時對中國進口商品徵收20%關稅。這3個國家都宣布對美國採取報復措施。

法新社報導，由於擔心貿易紛爭延燒可能會導致世界經濟失去平衡，華爾街股市連續第2個交易日重挫，歐洲股市今天收盤也大跌。

法蘭克福股市出現近3年來最慘跌勢，下挫逾3.5%；倫敦股市下滑1.3%；巴黎股市下跌1.9%。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師歐登柏格（Konstantin Oldenburger）指出，在法蘭克福交易市場中，關於全球即將爆發貿易戰的相關新聞已經令人無法忽視。

歐登柏格表示：「雖然川普尚未對德國或歐洲聯盟（EU）實施任何直接關稅措施，但貿易混亂的雜音愈來愈大，愈來愈難以忽視。」

標準普爾500指數（S&P 500 Index）的11個產業類股中有10個收黑，僅科技類股持平。

道瓊工業指數部分，最大輸家包括波音公司（Boeing），股價重挫6.6%；3M公司（3M Co.）下跌近5%；美國運通（American Express）則下跌4.1%。

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投資研究機構CFRA Research分析師史托瓦爾（Sam Stovall）說：「關稅持續愈久，市場就會跌愈久。」

史托瓦爾還說：「投資人擔心我們正在走向衰退和熊市。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140305

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