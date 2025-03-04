分析：川普加課20% 中國銷美商品平均關稅將達33%

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（中央社紐約3日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署命令，將原本對中國銷美商品課10%關稅提高為20%，4日起實行。野村證券分析，加上這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。

白宮宣布，川普簽署對中國銷美商品課徵關稅的命令，認為北京未能解決類鴉片（opioid）藥品 芬太尼 芬太尼 小百科 芬太尼是一種強效類鴉片止痛劑，藥效迅速而作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。然而，近年來這種合成鴉片類藥物使用過量率飆升，美國每天有超過200人死於與芬太尼等合成類鴉片相關的過量用藥，每年約有11萬2000人死於施用毒品過量，其中多數是因芬太尼。美國司法部已於2017年11月宣布禁止一切類似芬太尼藥物。 看更多 關閉 （fentanyl）非法貿易問題。

美國財經新聞網CNBC指出，北京已警告會再採取反制，但細節尚未公布。川普政府1月20日回鍋後於2月初發布第一輪新關稅對中國商品課10%關稅時，中方的反制包括提高對某些美國能源進口的關稅，還將兩家美國公司列入不可靠實體清單，不利對方在中國開展業務。

美國在1個月內將中國銷美商品的新關稅從10%調高至20%。野村證券（Nomura）中國首席分析師陸挺分析，川普政府這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%；川普今年1月20日上任前，中國銷美商品的平均關稅為13%。

美聯社指出，川普這次除對中國商品課20%關稅外，還取消對中國商品免關稅最低門檻。美國對不到800美元中國銷美商品給予免關稅，但這項措施取消後，將打擊到近年透過線上直接向消費者銷售的中國企業。

有中國官方背景的「環球時報」引述消息人士透露，北京考慮對美國銷往中國的農產品課報復性關稅。

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路透社報導，作為全球最大農產品進口國和世界第二大經濟體，中國2024年進口價值292.5億美元的美國農產品，較2023年下降14%，2023年則又較2022年下降20%。

英國智庫「牛津全球社」（Oxford Global Society）研究員唐諾倫梅伊（Genevieve Donnellon-May）說：「雖然中國向美國進口的農產品從2018年以來就呈現下滑，但任何對諸如黃豆、肉品、穀物等美國農產所課關稅都會對美國出口商及農民帶來顯著衝擊。」（譯者：陳亦偉）1140304